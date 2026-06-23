Когда лучше пересекать границу, чтобы не «застрять»

Чтобы поскорее проехать границу и не тратить время в очередях целесообразно это делать в утренние часы в будние дни.
Об этом в эфире Киев24 сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«В будние дни в утренние часы очередей практически нет, отдельные только пункты пропуска могут иметь по несколько десятков транспортных средств на выезд, но большинство имеют нулевую очередь. Уже ближе к обеду, вечером пассажиропоток растет», — подчеркнул он.
По его словам, очереди в последние дни фиксируются рост пассажиропотока не только на пунктах пропуска на границе с Польшей, но и с Венгрией, в частности, у пунктов «Тиса» и «Лужанка».
Он также сообщил, что увеличилась нагрузка и на автобусное сообщение, так как в весенние месяцы граница на выезд пересекала 350 — 400 автобусов в сутки, а уже в июне это количество, в частности, в эти выходные, было на уровне 580.
«Пассажиропоток сейчас достаточно высокий по сравнению с весенними месяцами. В будние дни на прошлой неделе происходило не менее 113 тысяч пересечений границы, колебался от 113 до 118 тысяч с понедельника до пятницы», — рассказал Демченко.
Он добавил, что за субботу и воскресенье пассажиропоток был значительно больше, чем в будни. Например, в субботу, 20 июня — это 130 тысяч пересечений границы, а за воскресенье, 21 июня, это 136 тысяч — и это самый высокий показатель за июнь месяц. При этом он отметил, что весь июнь преимущество идет в основном на выезд из Украины.
Демченко сообщил, что 50% этого пассажиропотока приходится на границу с Польшей, где и фиксируются самые большие очереди. По его словам, на границу с Молдовой приходится около 20%.