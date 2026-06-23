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Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев: кто и где требуется

Личные финансы
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Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев: кто и где требуется
Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев: кто и где требуется
На «Едином портале вакансий» большинство предложений работы, около 71 тыс. единиц, наблюдается в Киеве.
Об этом сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко «Интерфакс-Украина», пишет interfax.com.ua.
«В результате внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается. Больше всего предложений работы насчитывается в Киеве: 71 тыс. единиц, или треть всех имеющихся вакансий», —
сообщил представитель ГЦЗ.

Что в регионах

Если рассмотреть наличие вакансий по областям, то больше всего предложений по работе наблюдается:
  • во Львовской области — 22 тыс. предложений или 10% всех вакансий;
  • Днепропетровской — 18 тыс. или 8% всех вакансий;
  • Киевской — 16 тыс. или 7% всех вакансий;
  • Одесской -14 тыс. или 6% всех вакансий;
  • Харьковской — 11 тысяч или 5% всех вакансий.
  • Меньше всего вакансий наблюдается в Луганской области — 207 предложений.

Кого ищут чаще всего

По информации представителя ГЦЗ, «на „Едином портале вакансий“ больше всего предложений работы предлагается для: работников сферы торговли и предоставления услуг».
Работодатели ищут 17 тыс. продавцов и почти 7 тыс. администраторов.
«Существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров в этих отраслях. Довольно часто меняют работу продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики — водитель, бухгалтер, юрист, экономист».
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Ранее Finance.ua писал, что предприятия, которые до полномасштабной войны были нишевыми производствами, сегодня масштабируются, наращивают выпуск продукции и борются за квалифицированные кадры.
Отдельные производители увеличивали численность персонала в 8−20 раз за год. В то же время инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики остаются самыми дефицитными кадрами в отрасли.
Мы писали, что наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.
По материалам:
Finance.ua
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