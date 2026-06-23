Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев: кто и где требуется Сегодня 11:00 — Личные финансы

Треть всех вакансий в Украине приходится на Киев: кто и где требуется

На «Едином портале вакансий» большинство предложений работы, около 71 тыс. единиц, наблюдается в Киеве.

Об этом сообщил заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко «Интерфакс-Украина», пишет interfax.com.ua

«В результате внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается. Больше всего предложений работы насчитывается в Киеве: 71 тыс. единиц, или треть всех имеющихся вакансий», — сообщил представитель ГЦЗ.

Что в регионах

Если рассмотреть наличие вакансий по областям, то больше всего предложений по работе наблюдается:

во Львовской области — 22 тыс. предложений или 10% всех вакансий;

Днепропетровской — 18 тыс. или 8% всех вакансий;

Киевской — 16 тыс. или 7% всех вакансий;

Одесской -14 тыс. или 6% всех вакансий;

Харьковской — 11 тысяч или 5% всех вакансий.

Меньше всего вакансий наблюдается в Луганской области — 207 предложений.

Кого ищут чаще всего

По информации представителя ГЦЗ, «на „Едином портале вакансий“ больше всего предложений работы предлагается для: работников сферы торговли и предоставления услуг».

Работодатели ищут 17 тыс. продавцов и почти 7 тыс. администраторов.

«Существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров в этих отраслях. Довольно часто меняют работу продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики — водитель, бухгалтер, юрист, экономист».

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