Список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий Сегодня 10:00 — Личные финансы

Список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий

В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» определен конкретный Перечень имущества, которое не может быть изъято в рамках исполнительных действий.

инюст напоминает , что не может быть наложен арест и обращено взыскание на такое имущество:

Предметы ежедневного бытового личного использования для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).

Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения необходимы должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, по медицинским показаниям.

Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью.

Один холодильник на семью.

Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека.

Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам,

в расчете на три месяца или деньги, необходимые для приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его содержании,

из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.

Имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его содержании, если оно является единственным источником дохода таких лиц, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги.

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Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения. Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.

Семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).

Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.

Технические и другие средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях.

Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник. Оплачивайте долги по решениям суда и других органов своевременно, чтобы не доводить до их принудительного исполнения.

Напомним, 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон № 4833-IX, который направлен на повышение эффективности выполнения решений, расширение цифровых инструментов в исполнительном производстве и усиление социальной защиты граждан.

Теперь единственное жилье должника могут взыскать только в случае большой задолженности. Ранее этот порог составлял 20 минимальных зарплат, однако теперь его повысили до 50 минимальных зарплат.

Также предусмотрено автоматическое снятие арестов после полного погашения долга (для небольших сумм — до 10 минимальных зарплат).

Отдельно закон усиливает защиту военнослужащих. Для них предусмотрена остановка взысканий на единственное жилье на период военного положения и еще год после его завершения.

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