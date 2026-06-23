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Список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий

Личные финансы
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Список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий
Список имущества, которое нельзя изымать в рамках исполнительных действий
В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» определен конкретный Перечень имущества, которое не может быть изъято в рамках исполнительных действий.
инюст напоминает, что не может быть наложен арест и обращено взыскание на такое имущество:
Предметы ежедневного бытового личного использования для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).
Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения необходимы должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, по медицинским показаниям.
Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью.
Один холодильник на семью.
Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека.
Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам,
  • в расчете на три месяца или деньги, необходимые для приобретения запасов питьевой воды и продуктов питания для должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его содержании,
  • из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.
Имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, членов его семьи и лиц, находящихся на его содержании, если оно является единственным источником дохода таких лиц, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги.
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Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения. Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.
Семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).
Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.
Технические и другие средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях.
Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник. Оплачивайте долги по решениям суда и других органов своевременно, чтобы не доводить до их принудительного исполнения.
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Напомним, 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон № 4833-IX, который направлен на повышение эффективности выполнения решений, расширение цифровых инструментов в исполнительном производстве и усиление социальной защиты граждан.
Теперь единственное жилье должника могут взыскать только в случае большой задолженности. Ранее этот порог составлял 20 минимальных зарплат, однако теперь его повысили до 50 минимальных зарплат.
Также предусмотрено автоматическое снятие арестов после полного погашения долга (для небольших сумм — до 10 минимальных зарплат).
Отдельно закон усиливает защиту военнослужащих. Для них предусмотрена остановка взысканий на единственное жилье на период военного положения и еще год после его завершения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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