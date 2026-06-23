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Как пенсионеру проверить прохождение физической идентификации — инструкция

Личные финансы
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Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация личности проведена
Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация личности проведена
Пенсионеры могут проверить, прошли ли они физическую идентификацию в 2026 году посредством сервиса «Моя идентификация» на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
«Сервис позволяет убедиться, что физическая идентификация человека произведена, и, соответственно, выплата пенсий в следующем году будет продлена», — говорится в сообщении.

Как проверить информацию

Для проверки необходимо выполнить несколько шагов:
  • зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • авторизоваться одним из доступных способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или ID. GOV.UA;
  • войти в личный кабинет;
  • в меню слева выбрать раздел «Моя идентификация»;
  • посмотреть дату последней идентификации и способ ее прохождения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал о двух категориях пенсионеров, которые каждый год до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продления получения выплаты пенсии. Это касается пенсионеров, которые:
  • временно проживают вне Украины;
  • проживают на временно оккупированных территориях.
В то же время пенсионеры, выехавшие с оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, физическую идентификацию проходить не обязаны.
Также мы сообщали, что в случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фондПенсионер
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