Для проверки необходимо выполнить несколько шагов:
зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
авторизоваться одним из доступных способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или ID. GOV.UA;
войти в личный кабинет;
в меню слева выбрать раздел «Моя идентификация»;
посмотреть дату последней идентификации и способ ее прохождения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал о двух категориях пенсионеров, которые каждый год до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продления получения выплаты пенсии. Это касается пенсионеров, которые:
временно проживают вне Украины;
проживают на временно оккупированных территориях.
В то же время пенсионеры, выехавшие с оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, физическую идентификацию проходить не обязаны.
Также мы сообщали, что в случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.