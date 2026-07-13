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Цены в новостройках в Киеве и других городах в июне 2026 года (инфографика)

Недвижимость
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Цены в новостройках в Киеве и других городах в июне 2026 года (инфографика)
Цены в новостройках в Киеве и других городах в июне 2026 года (инфографика)
В июне 2026 года цены на жилье преимущественно росли, спрос на новостройки снизился, а рынок аренды продемонстрировал одновременное увеличение и предложения и количества потенциальных арендаторов.
Об этом говорится в аналитическом отчете маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, мы выбрали основное.

Новостройки: спрос падает везде, цены в основном растут

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение июня в большинстве своем росла в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.

Где цена выросла

  • Больше всего за месяц цены выросли в Черкасской (+7,5%) и Черновицкой (+6,4%) областях.
  • Падение средних цен за месяц фиксировалось в Запорожской (-6,3%) и Кировоградской (-4,8%) областях.
Наибольший годовой рост цен зафиксирован в Ивано-Франковской (+20%), Тернопольской (+20%), Черновицкой (+17%) и Житомирской (+17%) областях.
Цены в новостройках в Киеве и других городах в июне 2026 года (инфографика)

Столица

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в июне составила $1 379/м² (-3,5% по сравнению с маем).
Цены в новостройках в Киеве и других городах в июне 2026 года (инфографика)
Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2697. Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $879/м².

Спрос

В первый месяц лета в большинстве регионов Украины спрос на новостройки снизился.
Самое заметное уменьшение — в Киеве (-21%), а также в Черниговской (-19%), Запорожской (-17%), Николаевской (-16%) и Киевской (-15%) областях.
Заметный рост спроса наблюдался в Черкасской области +9% по сравнению с маем.
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Напомним, эксперт спрогнозировала, когда в Украине начнет дорожать аренда квартир. В июле не стоит ожидать роста цен на рынке аренды жилья, однако в некоторых туристических локациях стоимость все же может повыситься. Удорожание аренды ожидается в конце августа, когда традиционно увеличивается спрос на квартиры. Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Эксперт прогнозирует рост цен на аренду жилья в конце августа. В настоящее время рынок активизируется, ведь жилье начинают искать студенты, молодые специалисты, семьи, переезжающие перед началом учебного года, а также внутренне перемещенные лица.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьЦены на квартиры
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