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Ваучер как взнос за ипотеку, что изменилось в программе «єОселя»

Кредит&Депозит
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Ваучер позволят использовать в качестве первого взноса по «єОселі»
Ваучер позволят использовать в качестве первого взноса по «єОселі»
В Украине планируют изменить механизм использования жилищного ваучера в рамках программы «єВідновлення» и совместить его с государственной ипотечной программой «єОселя». Речь идет о возможности использования жилищного ваучера в качестве первого взноса по кредиту на жилье. Рассказываем, кто сможет это сделать, и что еще важно знать.

Как будет работать новый механизм

Как говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины, правительство уже одобрило изменения, позволяющие объединить компонент «Жилье для ВПЛ с ВОТ» программы «єВідновлення» с ипотекой «єОселя». Фактически это позволяет направлять жилищный ваучер не только на прямую покупку жилья, но и на покрытие первого взноса по кредиту.
На старте программа будет доступна для определенных категорий ВПЛ, но полноценный запуск зависит от принятия изменений в законодательство в сфере ипотеки. В частности, речь идет о законопроекте № 15335, который сейчас рассматривает Верховная Рада.

Когда заработает и что важно знать

После принятия необходимых изменений жилищный ваучер можно будет использовать как часть расчета по ипотечному кредиту в пределах «єОселя». Ожидается, что следующие этапы финансирования этого компонента будут стартовать в ближайшее время, ориентировочно с сентября.
В то же время важно, что речь идет не о дополнительном денежном пособии, а об инструменте оплаты жилья, который уменьшит сумму первого взноса.
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Разработчиком изменений в соответствующие правительственные постановления выступило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Ранее мы сообщали, что ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку «єОселя» под 3%. Государство будет компенсировать процентную ставку до 3% в первые 10 лет, до 6% — с 11 года. Такие изменения начнут действовать через месяц. Также будут действовать новые нормы площади жилья для всех участников программы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЄОселяИпотекаВПЛ
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