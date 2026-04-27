Можно ли купить жилье без справки о доходах

В 2026 году покупка дома в Украине практически всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, отмечает адвокат Лилия Денисенко.

Почему при покупке дома проверяют деньги

При оформлении сделки покупатели сталкиваются с контролем со стороны банков и нотариусов, работающих по правилам финансового мониторинга.

«Они обязаны проверять происхождение средств. Если источники не объяснены, могут просто отказать в сделке или заблокировать платеж», — отмечает Денисенко.

Кроме того, операцию могут признать рисковой, что потенциально создаст дополнительные проблемы в дальнейшем.

Как подтвердить происхождение средств

Даже если классической справки о доходах нет, существуют варианты, которые могут приниматься на практике:

банковские выписки со счетов;

подтверждение работы или доходов за границей;

договоры, переводы, контракты.

Еще один путь — подать декларацию и легализовать доход. По словам адвоката, это часто помогает снять вопрос еще на этапе проверки.

Каких схем лучше избегать

Денисенко предостерегает от попыток обойти контроль через сомнительные схемы — например, передача наличных «в конверте» или оформление имущества на подставных лиц.

Также не стоит дробить платежи, чтобы «не заметили». Это создает гораздо больше рисков, чем сама проверка.

Такие действия могут не снизить риски, а наоборот — усилить их и создать угрозу потери средств или самого имущества.

«Обойти проверку не получится, но можно правильно объяснить происхождение средств и провести сделку без проблем», — подытожила адвокат.

