0 800 307 555
ру
Можно ли купить жилье без справки о доходах

Недвижимость
144
Покупка жилья
В 2026 году покупка дома в Украине практически всегда сопровождается финансовым мониторингом. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств и без объяснения источника денег сделку могут не провести или заблокировать платеж. В то же время, легальный способ пройти эту проверку есть, отмечает адвокат Лилия Денисенко.

Почему при покупке дома проверяют деньги

При оформлении сделки покупатели сталкиваются с контролем со стороны банков и нотариусов, работающих по правилам финансового мониторинга.
«Они обязаны проверять происхождение средств. Если источники не объяснены, могут просто отказать в сделке или заблокировать платеж», — отмечает Денисенко.
Кроме того, операцию могут признать рисковой, что потенциально создаст дополнительные проблемы в дальнейшем.

Как подтвердить происхождение средств

Даже если классической справки о доходах нет, существуют варианты, которые могут приниматься на практике:
  • банковские выписки со счетов;
  • подтверждение работы или доходов за границей;
  • договоры, переводы, контракты.
Еще один путь — подать декларацию и легализовать доход. По словам адвоката, это часто помогает снять вопрос еще на этапе проверки.

Каких схем лучше избегать

Денисенко предостерегает от попыток обойти контроль через сомнительные схемы — например, передача наличных «в конверте» или оформление имущества на подставных лиц.
Читайте также
Также не стоит дробить платежи, чтобы «не заметили». Это создает гораздо больше рисков, чем сама проверка.
Такие действия могут не снизить риски, а наоборот — усилить их и создать угрозу потери средств или самого имущества.
«Обойти проверку не получится, но можно правильно объяснить происхождение средств и провести сделку без проблем», — подытожила адвокат.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьДоходыПокупка квартиры
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems