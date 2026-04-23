Цены на квартиры и дома во Львове бьют рекорды — аналитика

Львовская недвижимость
Львовский рынок жилой недвижимости продолжает бить ценовые рекорды. На это влияет стабильный интерес инвесторов и фактор относительной безопасности региона. Со ссылкой на ЛУН рассказываем, сколько стоят квартиры и дома во Львове в апреле 2026 года.
За последние полгода цены на однокомнатные квартиры выросли на 9%, а динамика рынка свидетельствует об общем повышении интереса к покупке жилья. Активность покупателей остается достаточно высокой — в среднем продать квартиру на вторичке Львова можно за 38 дней.

Общая картина с ценами

На конец апреля 2026 года медианные цены на вторичном рынке распределились следующим образом:
  • однокомнатные квартиры: $72 тыс. (+11% в год);
  • двухкомнатные квартиры: $101 тыс. (+9%);
  • трехкомнатные квартиры: $130 тыс. (+15%).
Если рассматривать цену за квадратный метр, то на 23 апреля она составляет $1700 для однокомнатных, $1550 для двухкомнатных и $1520 для трехкомнатных квартир. Графики показывают, что в последние годы цены уверенно двигались вверх.
Цены по районам

Стоимость жилья существенно варьируется в зависимости от района города.
На данный момент аналитика ЛУН свидетельствует, что самыми дорогими для приобретения однокомнатных квартир остаются Франковский ($79 тыс.) и Лычаковский ($75,4 тыс.) районы.
В то же время в Галицком районе медианная цена на однокомнатную квартиру зафиксирована на уровне $67,5 тыс., что делает его одним из самых доступных в сегменте 1-комнатного жилья на вторичном рынке.
Для двухкомнатных квартир лидер по цене — Галицкий район ($120 тыс.), за ним следуют Лычаковский ($112 тыс.) и Франковский ($110 тыс.). Ситуация с трехкомнатными квартирами похожа: самые высокие ценники наблюдаются во Франковском и Галицком районах — по $150 тыс.
Читайте также

Влияние периода застройки на стоимость

Интересным аспектом является зависимость цены от возраста дома. Для однокомнатных квартир наблюдается четкая корреляция:
  • самые дорогие новостройки (после 2010 года) с медианной ценой $84 тыс.,
  • за ними следуют спецпроекты 1991−2010 годов — $69 тыс.;
  • квартиры застройке типа «австрийский люкс» — $62 тыс.,
  • советские типовые проекты — $60 тыс.
Относительно сталинок, хрущевок и польских домов — данных недостаточно, чтобы провести анализ.
Рынок частных домов

В сегменте частных домов медианная цена дома на вторичном рынке на 22 апреля 2026 года составляет $216 тыс. за объект (при этом средняя площадь дома составляет около 170 м²).
Динамика показывает рост: +16% в год и +19% за последние 6 месяцев.
Среди районов, где имеются достаточные данные для анализа, лидером по цене Лычаковский район ($220 тыс.), далее следует Железнодорожный район ($203 тыс.), показавший значительный рост на 24% в год. В Шевченковском районе медианная цена дома составляет $166 тыс.
Ранее мы сообщали, что во Львове средняя цена аренды «однушки» составляет 16 500 грн. Это значит, что за аренду такого жилья украинцам придется потратить 64% своей зарплаты.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьЦены на квартирыЛьвовПокупка квартиры
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
