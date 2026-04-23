Цены на квартиры и дома во Львове бьют рекорды — аналитика Сегодня 15:05 — Недвижимость

Львовская недвижимость

Львовский рынок жилой недвижимости продолжает бить ценовые рекорды. На это влияет стабильный интерес инвесторов и фактор относительной безопасности региона. Со ссылкой на ЛУН рассказываем, сколько стоят квартиры и дома во Львове в апреле 2026 года.

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры выросли на 9%, а динамика рынка свидетельствует об общем повышении интереса к покупке жилья. Активность покупателей остается достаточно высокой — в среднем продать квартиру на вторичке Львова можно за 38 дней.

Общая картина с ценами

На конец апреля 2026 года медианные цены на вторичном рынке распределились следующим образом:

однокомнатные квартиры: $72 тыс. (+11% в год);

$72 тыс. (+11% в год); двухкомнатные квартиры: $101 тыс. (+9%);

$101 тыс. (+9%); трехкомнатные квартиры: $130 тыс. (+15%).

Если рассматривать цену за квадратный метр, то на 23 апреля она составляет $1700 для однокомнатных, $1550 для двухкомнатных и $1520 для трехкомнатных квартир. Графики показывают, что в последние годы цены уверенно двигались вверх.

Цены по районам

Стоимость жилья существенно варьируется в зависимости от района города.

На данный момент аналитика ЛУН свидетельствует, что самыми дорогими для приобретения однокомнатных квартир остаются Франковский ($79 тыс.) и Лычаковский ($75,4 тыс.) районы.

В то же время в Галицком районе медианная цена на однокомнатную квартиру зафиксирована на уровне $67,5 тыс., что делает его одним из самых доступных в сегменте 1-комнатного жилья на вторичном рынке.

Для двухкомнатных квартир лидер по цене — Галицкий район ($120 тыс.), за ним следуют Лычаковский ($112 тыс.) и Франковский ($110 тыс.). Ситуация с трехкомнатными квартирами похожа: самые высокие ценники наблюдаются во Франковском и Галицком районах — по $150 тыс.

Влияние периода застройки на стоимость

Интересным аспектом является зависимость цены от возраста дома. Для однокомнатных квартир наблюдается четкая корреляция:

самые дорогие новостройки (после 2010 года) с медианной ценой $84 тыс.,

за ними следуют спецпроекты 1991−2010 годов — $69 тыс.;

квартиры застройке типа «австрийский люкс» — $62 тыс.,

советские типовые проекты — $60 тыс.

Относительно сталинок, хрущевок и польских домов — данных недостаточно, чтобы провести анализ.

Рынок частных домов

В сегменте частных домов медианная цена дома на вторичном рынке на 22 апреля 2026 года составляет $216 тыс. за объект (при этом средняя площадь дома составляет около 170 м²).

Динамика показывает рост: +16% в год и +19% за последние 6 месяцев.

Среди районов, где имеются достаточные данные для анализа, лидером по цене Лычаковский район ($220 тыс.), далее следует Железнодорожный район ($203 тыс.), показавший значительный рост на 24% в год. В Шевченковском районе медианная цена дома составляет $166 тыс.

Ранее мы сообщали , что во Львове средняя цена аренды «однушки» составляет 16 500 грн. Это значит, что за аренду такого жилья украинцам придется потратить 64% своей зарплаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.