Недвижимость в странах Европы: почему инвесторы все чаще «присматриваются» к Болгарии Сегодня 09:50 — Недвижимость

Относительная однородность рынка недвижимости в Европе в прошлом. Отрасль, которую еще недавно воспринимали (условно) как «стабильное пространство с прогнозируемым ростом», заметно изменилась.

В некоторых странах произошел явный «перегрев» с последующим постепенным «охлаждением», а некоторые, наоборот, в результате миграции, изменений инвестиционных стратегий, а также из-за интересных предложений в плане ипотеки превратились в новые центры спроса.

Для украинских покупателей и инвесторов интерес к европейской недвижимости стабильно растет. Причины разные — от потребности в релокации до стремления диверсифицировать капитал и сформировать стабильный доход от аренды.

Но вместе с этим появилась и другая проблема: рынок Европы стал более сложным для понимания. Условия отличаются не только между странами, но и между городами в пределах одного государства.

Из этого материала мы запускаем серию обзоров по разным странам Европы и комментариям практиков, которые работают непосредственно «на местах» и видят реальные сделки, а не только статистику.

Начинаем с Болгарии — одного из наиболее понятных и показательных рынков для украинских покупателей. Комментарии по ситуации в этой стране дал нам Дмитрий Кара — эксперт по локальному рынку жилой недвижимости, владелец и руководитель агентства недвижимости «Квадрат» в Болгарии.

Почему именно Болгария

Болгария традиционно входит в список наиболее доступных рынков недвижимости в Европейском Союзе. Отличает страну сочетание низкого порога входа, относительно понятных правил покупки и достаточно активного спроса, как со стороны местных жителей, так и со стороны иностранцев.

Но следует отметить, что сейчас рынок Болгарии проходит важную фазу трансформации: после периода стремительного роста он переходит в более сдержанную и избирательную стадию. Это делает его хорошим примером для понимания того, как меняется поведение покупателей в новой нормальности европейского рынка.

Состояние рынка: от ажиотажа до избирательности

По состоянию на весну 2026 года рынок недвижимости в Болгарии можно описать как активный, но уже более спокойный, чем в прошлом году.

После сильного ценового роста в 2025 темпы заметно замедлились. По данным статистических наблюдений, квартальный рост цен стал минимальным, что сигнализирует о переходе от фазового разгона к стабилизации.

Фактически рынок перешел в состояние, которое можно охарактеризовать как «рынок продавца с элементами баланса». Это означает, что качественные объекты в ключевых городах (Софии, Варне, Бургасе и Пловдиве) все еще пользуются спросом и продаются относительно быстро.

В то же время поведение покупателей стало более осторожным: люди дольше сравнивают предложенные объекты, активнее торгуются и более тщательно считают полную стоимость сделки.

Отдельным фактором поддержания спроса остается ипотечное кредитование. Рынок кредитов в Болгарии демонстрирует высокие темпы роста, а ставки остаются достаточно низкими по европейским меркам. Это поддерживает внутренний спрос и не допускает резкого охлаждения рынка.

Что покупают чаще всего

Структура спроса в Болгарии сейчас достаточно четкая и рациональная.

Основной сегмент — квартиры и апартаменты, прежде всего в новостройках или в современных жилых комплексах. Покупатели чаще обращают внимание не только на цену, но и на энергоэффективность, наличие паркинга и прогнозируемые расходы на содержание жилья.

В крупных городах доминирует спрос на компактные форматы — 1−2-комнатные квартиры, которые могут использоваться и для жизни, и для сдачи в аренду.

Дома и таунхаусы остаются нишевыми сегментами. Они интересуют преимущественно семьи, которым нужно «пространство» в пригороде или в курортных зонах. Однако эта недвижимость не формирует основного объема рынка.

Вторичное жилье продается преимущественно в случае выгодной локации или по адекватной цене. В противном случае спрос смещается в сторону новостроек.

Кто формирует спрос

На сегодняшний день основным покупателем на рынке в Болгарии являются локальные жители, выбирающие ипотеку. Конкретно внутренний спрос сформировывает базовую динамику рынка в больших городках данной страны.

Иностранные покупатели остаются важной частью в этом смысле, но их роль изменилась. Если раньше они могли создавать «волны спроса», то сейчас их поведение стало более осторожным и рациональным. Наибольший интерес иностранцев стабильно сконцентрирован на столице и курортных регионах.

Украинские покупатели, как и представители других стран, обычно выбирают готовые объекты с четкой юридической структурой и возможностью быстрого заселения.

Региональные отличия

Болгарский рынок значительно отличается в зависимости от региона.

Например, София — самый дорогой и ликвидный регион в стране. Здесь сосредоточен основной деловой спрос, наибольшая конкуренция за качественные объекты.

Пловдив рассматривается как более доступная альтернатива столице с хорошей городской инфраструктурой.

Варна и Бургас «сочетают» две функции — городскую жизнь и курортный спрос. Разумеется, это формирует дополнительную инвестиционную привлекательность во время сезонной аренды.

Важный тренд — смещение спроса из центральных районов в пригород, особенно в Софии. Покупателей все чаще интересует баланс между ценой, пространством, парковкой и качеством жилья.

Уровень цен и бюджеты

«Низкобюджетный» (в классическом смысле) рынок Болгарии сегодня уже называть нельзя. Он стал более структурированным и сегментированным.

Условно «диапазоны» следующие:

нижний сегмент — небольшие студии и объекты «старого» фонда;

массовый сегмент — квартиры в крупных городах и пригородах;

средний и выше среднего — качественные квартиры в Софии;

премиум - большие семейные форматы и дома.

Обратите внимание: в столице средние цены уже приблизились к уровням, характерным для более развитых рынков Восточной Европы. Это свидетельствует об общем повышении планки вхождения.

Примерные цены на недвижимость в Болгарии (по состоянию на 2026 год)

Регион/ город Тип недвижимости Средняя цена за м² (евро) Типичный бюджет объекта (евро) София новостройки (квартиры) 1 800 – 2 800 120– 250 тыс. София (пригород) новостройки 1 400 – 2 тис. 90– 180 тыс. Пловдив квартиры 1 200 – 1 800 70–140 тыс. Варна квартиры 1 300 – 2 тыс. 80–160 тыс. Бургас квартиры 1 200 – 1 900 75–150 тыс. Курортные зоны (Солнечный берег, Несебр) апартаменты 800 – 1 500 50–120 тыс. Дома (пригород / курорты) дома / таунхаусы - - 120–300+ тыс.

Заметим, что цены усреднены и могут существенно отличаться в зависимости от стадии строительства, качества комплекса, близости к морю или центру, инфраструктуре и транспортной доступности.

Даже в пределах одного города разница в цене может достигать 30−50% в зависимости от района и качества объекта. Именно поэтому инвесторы все чаще ориентируются не на «среднюю цену», а на соотношение цена/ликвидность.

Первичный и вторичный рынки

Все чаще покупатели предпочитают новостройки, особенно если объект уже введен в эксплуатацию или находится на финальной стадии строительства.

Главные преимущества «первички»:

современные инженерные решения;

энергоэффективность;

меньше риск скрытых технических проблем.

Вторичный рынок привлекает локациями и возможностью быстрого заселения, но часто требует дополнительных затрат на ремонт и модернизацию.

Поэтому в результате ключевым фактором при выборе становится не стартовая цена, а полная стоимость владения выбранным объектом. Советуем это не просто учесть, а запомнить.

Инвестиционная логика

Инвестиции в недвижимость Болгарии на сегодняшний день, в основном, «работают» по двум направлениям:

Долгосрочная аренда в больших городах. Краткосрочная аренда в курортных регионах.

Средняя доходность постепенно выравнивается и не демонстрирует сверхвысоких показателей, характерных для предыдущих лет. Рынок становится конкурентнее, а прибыльность — зависимой от правильного выбора объекта.

Расходы и налоги

Одна из типичных ошибок покупателей — недооценка сопутствующих расходов.

Кроме стоимости объекта необходимо учитывать:

налоги при оформлении;

нотариальные и регистрационные расходы;

ежегодные местные налоги;

коммунальные платежи;

расходы на содержание комплекса;

меблировка и запуск объекта (особенно для новостроек).

Дополнительные расходы могут оказывать существенное влияние на финальную экономику сделки.

Типичные ошибки покупателей

Чаще всего на рынке Болгарии покупатели допускают следующие ошибки:

выбор объекта только по эмоциональному фактору;

игнорирование полной структуры издержек;

слабая юридическая проверка объекта;

переоценка потенциальной арендной доходности;

недооценка сезонности в курортных регионах.

Торопиться с решением без комплексного анализа объекта и рынка, рассчитывать на скорую прибыль без четкой инвест-стратегии также не стоит.

Прогноз по рынку недвижимости в Болгарии на 12−24 месяца

Дмитрий Кара, эксперт по локальному рынку жилой недвижимости, владелец и руководитель агентства недвижимости «Квадрат» в Болгарии, считает, что базовым сценарием развития этого рынка может стать умеренный рост цен, или боковая динамика без резких колебаний.

Ключевые факторы влияния:

доступность ипотеки;

темпы нового строительства;

уровень доходов населения;

общая макроэкономическая стабильность.

Рынок будет оставаться активным, но более избирательным. Безусловное преимущество получат качественные объекты в сильных локациях.

В качестве примеров последних своих сделок, соответствующих теме материала, эксперт привел нам следующие:

жилье для семьи в Софии. Покупатель из Украины сначала рассматривал центр и вторичный рынок, но в конце концов выбрал новостройку в более отдаленном районе с лучшей инфраструктурой и паркингом. Решение было предопределено не ценой, а общей практичностью жилья;

инвестиции у моря. Покупатель сначала ориентировался на «видовые» объекты, но после анализа доходности выбрал более сбалансированный апартамент в Бургасе с лучшей ликвидностью и стабильным спросом.

Итак, рынок недвижимости Болгарии 2026 года — не история о «быстром росте и легком входе». Это рынок, постепенно переходящий в фазу расчета, где ключевые роли играют локация, ликвидность, полная стоимость владения и реалистичная инвестиционная стратегия.

Напоследок о важном вопросе, который беспокоит практически всех, кто планирует переезд в Болгарию: повлияют ли политические изменения, происходящие сейчас в стране, на стоимость недвижимости, на спрос?

Дмитрий Кара отмечает, что определяться это все будет в ближайшие 5−6 месяцев, пока новый избранник будет вступать в должность и будет воплощать все свои обещания. Страна, «однозначно, проголосовала за Румена Радева», сказал нам эксперт, но будет ли в стране, наконец, стабильность, будет ли развитие, пока не ясно, нужно ожидать, какой «курс» для Болгарии выберет новая власть.

Для покупателей это означает одно: для эмоционального выбора сейчас не время. Не торопитесь. Анализируйте предложения, консультируйтесь с экспертами, принимайте решение осторожно и взвешенно.

