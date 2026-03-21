Это нужно знать о застройщике KAN Development перед покупкой жилья
KAN Development — один из самых медийных и узнаваемых девелоперов столицы. Компания сделала ставку не просто на квадратные метры, а на создание полноценной экосистемы внутри жилых комплексов. Застройщик известен масштабными квартальными проектами — Comfort Town, Tetris Hall, Respublika
и т. д.
В этом материале Finance.ua разбирает актуальное положение дел застройщика по состоянию на 2026 год и рассказывает, на что следует обратить внимание каждому, кто планирует купить жилье или просто интересуется рынком недвижимости.
Что такое KAN Development: философия и позиции в рейтингах
KAN Development начал работу в 2001 году, в то время как профессиональный девелоперский бизнес в Украине только формировался. Название происходит от аббревиатуры по фамилиям партнеров предыдущего состава — Владимира Крапивина, Вагифа Алиева и Игоря Никонова (так это описывает ряд профилей и медиа. — Ред.), однако в публичных комментариях компании попадались уточнения о роли партнеров на раннем этапе. Игорь Никонов является ключевой фигурой компании, которая ведет ее до сих пор. Он также был первым заместителем главы КГГА в 2014—2015 годах.
По данным официального сайта, на 2026 год реализовано более 3 млн м² реализованной недвижимости, десятки жилых и коммерческих объектов и тысячи заселенных квартир. В портфеле компании крупные торгово-развлекательные центры (Ocean Plaza, Respublika Park), бизнес-центры (IQ Business Center, 101 Tower), сеть образовательных заведений А+ в пределах своих жилых районов, спортивные хабы и внутренняя инфраструктура.
За годы работы застройщик неоднократно получал национальные и международные награды в сфере недвижимости. Компания стала победителем и лауреатом престижных премий, среди которых International Property Awards — одна из самых авторитетных мировых наград в области девелопмента, MAPIC Awards в сфере торговой недвижимости, украинские Commercial Property Awards, iBuild и Choice of the Year.
Реализованные объекты
В отличие от многих девелоперов, работающих точечно, KAN Development почти полностью сосредоточен в Киеве. Вот три ключевых проекта 2024−2026 годов:
ЖК «Respublika»
Расположен возле Кольцевой дороги и ТРЦ Respublika Park. Это масштабный жилой массив в формате «город в городе» с многоочередной застройкой, закрытыми дворами без авто и развитой внутренней инфраструктурой. Проект предусматривает не только жилые дома, но и открытые бассейны, спортивные площадки, зеленые зоны, коммерческие помещения на первых этажах.
По итогам 2024 года компания сообщила о введении здесь 58,2 тыс. м² жилья, а также о запуске открытых бассейнов общей площадью более 700 м². В 2025 году заявлено строительство еще 4 домов (61,7 тыс. м²). Параллельно идет реализация инфраструктурной части — школы Respublika STEAM более чем на тысячу учащихся и детского сада A+STEAM.
Кроме этого, компания сообщила о внедрении систем бесперебойного питания в новых очередях комплекса, что позволяет обеспечивать работу критически важных систем при отключениях электроэнергии.
ЖК «Файна Таун»
Другой масштабный проект компании — «Файна Таун» на Нивках. Это также квартал в формате «город в городе», который уже несколько лет строится очередями. В этом проекте девелопер делает ставку на внутреннюю инфраструктуру: бассейны, приватную школу A+, детские пространства, коммерцию. В 2024 году в рамках этого ЖК было введено 29,2 тыс. м² жилья. В 2025 году KAN заявил о строительстве семи домов общей площадью 67,4 тыс. м2.
Важной частью позиционирования «Файна Таун» в 2025 году стала тема автономности. Как и в случае с Respublika, в «Файна Таун» компания внедряет системы бесперебойного питания в новых очередях комплекса.
«UNIT.Home»
Третий важный кейс — UNIT. Home, жилая часть инновационного парка UNIT.City. Это проект бизнес класса с меньшей плотностью застройки и современной архитектурой. В 2024 году компания сообщила о введении двух пусковых комплексов A05 общей площадью 36,5 тыс. м2. В 2025 году заявлено продолжение второй очереди — дом площадью 25 тыс. м² на 183 квартиры.
UNIT.Home позиционируется как жилье для аудитории, связанной с IT-кластером и бизнес-средой.
Какова дисциплина со сроками?
В 2025 году компания снизила темпы на треть — сдала 570 квартир, что на 34,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение темпов, компания считает для себя прошлый год одним из самых успешных за последнее время.
KAN Development демонстрирует смешанную дисциплину сроков, типичную для крупных многоочередных проектов в Киеве последних лет: в открытых трекерах есть как дома, введенные вовремя или с небольшим смещением, так и секции с заметными переносами. В то же время, в 2024—2025 годах компания публично фиксирует кейсы досрочного ввода: в частности, для ЖК Respublika заявлялось о введении 227−228 домов 13 очередей «досрочно на 4 месяца», а для «Файна Таун» — 38−39 домов 10 очередей «досрочно на 6 месяцев».
На что жалуются инвесторы: реальные отзывы
В открытых обсуждениях по ключевым проектам, описанным выше, чаще всего повторяются несколько групп претензий.
- «Respublika»: плотность, паркинг, инфраструктура «для всех или для избранных?»
На форуме Domik инвесторы регулярно обсуждают изменение плотности застройки в новых очередях. Один из пользователей прямо пишет, что «между домами становится все теснее, а машин больше, чем предполагали первые визуализации». Другой добавляет, что проблема паркинга не решена полностью и без подземного места жить будет сложно.
Отдельная линия дискуссии — социальная инфраструктура. Участники обсуждения отмечают, что частная школа в рамках комплекса «классная, но не для каждого кошелька» и ставят под сомнение реальную доступность этого преимущества для большинства жителей. Также звучат вопросы темпов документального оформления: инвесторы вспоминают ожидания права собственности после введения и затягивания бюрократических процедур.
- «Файна Таун»: звукоизоляция, вентиляция, тарифы
В ветках по поводу «Файна Таун» наиболее эмоциональные отзывы касаются именно инженерии. Один из жильцов описывает проблему шума от вентиляции коммерческого помещения, проходящего через жилые секции. Другие пользователи говорят о слабой звукоизоляции.
Еще одна повторяющаяся тема — эксплуатационные тарифы и работа управляющей компании. В обсуждениях упоминается повышение платы за обслуживание и недовольство тем, что решения принимаются без достаточной коммуникации с жителями.
В то же время в тех же дискуссиях параллельно признают: дворы и благоустройство — одни из лучших в Киеве. Но претензии к инженерии и тарифам повторяются чаще других.
- «UNIT.Home»: цена, сервис и ожидания премиума
В случае UNIT. Home дискуссия носит другой характер. Инвесторы пишут, что стоимость квадратного метра уже включает бренд UNIT. City, и задают вопрос, соответствует ли реальный уровень продукта премиальной наценке.
Также звучат опасения относительно будущей стоимости коммунальных услуг из-за «инновационных систем» и сервисной модели. Часть участников обсуждения обращает внимание на окружающую промышленную застройку, которая будет еще долго оставаться частью ландшафта.
В трех проектах повторяются четыре типичные группы претензий:
- Плотность и паркинг (преимущественно Respublika).
- Звукоизоляция и инженерия (преимущественно «Файна Таун»).
- Тарифы и работа управляющей компании (все крупные кварталы).
- Соответствие цены ожиданиям премиум-сегмента (UNIT.Home).
Юридические аспекты и советы перед покупкой
KAN Development — системный игрок рынка, но, как и любой крупный девелопер, имеет судебную историю, включая уголовные производства процессуального характера и земельные споры вокруг отдельных территорий. Ниже — конкретные кейсы, зафиксированные в открытых реестрах.
- Уголовные производства (2017−2019 годы). В открытых судебных реестрах есть определения Печерского суда Киева, где застройщик упоминается в рамках уголовных производств. Суд разрешал следователям получить доступ к банковским документам компании. Важно: это были процессуальные решения (доступ к документам), а не приговоры.
- Земельный спор в Китаеве. В 2023—2024 гг. продолжался хозяйственный спор относительно земель в Китаеве (Голосеевский район). Прокуратура обжаловала решения, связанные с использованием участка. В СМИ проект застройки связывали с KAN Development. Суть конфликта — статус земли и вопросы культурного наследия.
Практические советы
- Проверяйте конкретное юридическое лицо, являющееся стороной договора.
- Выясните, нет ли судебных дел именно по земельному участку вашего жилищного комплекса.
- Проверяйте наличие действующих градостроительных условий и разрешений в государственных реестрах.
- Обратите внимание на земельные споры.
- Перед подписанием договора следует проконсультироваться с юристом, работающим с недвижимостью.
- Ищите информацию в закрытых группах/форумах/чатах жителей — иногда там реальные сигналы появляются раньше, чем в СМИ.
