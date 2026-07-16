Какие законопроекты будут отозваны после отставки правительства Свириденко (инфографика)
Какие евроинтеграционные законопроекты будут отозваны
- законопроект о создании Национального бюро расследований аварий на транспорте (№ 13674);
- законопроект об упрощении выдачи вида на жительство и разрешений на трудоустройство иностранцев (№ 14211);
- законопроект о создании механизма цифровой доступности электронных информационных ресурсов (№ 14278);
- законопроект о новых правилах отнесения субъектов хозяйствования к категориям бизнеса (№ 15001);
- законопроект о системе внесудебного разрешения потребительских споров (№ 15100);
- законопроект о налогообложении зарубежных покупок стоимостью до 150 евро (№ 15112);
- законопроект о введении европейских норм дорожного движения (№ 15200).
Под отзыв могут попасть законопроекты в сфере обороны и ветеранской политики
- законопроект о гарантиях защиты прав военнослужащих, сообщивших о возможных фактах коррупционных правонарушений (№ 13605);
- законопроект об определении основ государственной ветеранской политики в отношении ветеранов, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии РФ (№ 13696);
- законопроект о новых контрактах для Сил обороны Украины (№ 14283).
Какие медицинские и правовые инициативы снимут с повестки дня Совета
- Новый Трудовой кодекс (№ 14386);
- Новый Таможенный кодекс (№ 15295);
- Регламентация применения вспомогательных репродуктивных технологий (№ 13683);
- Уполномочия БЭБ осуществлять досудебное расследование уголовных проступков (№ 14207);
- Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний (№ 15286).
Справка Finance.ua
- 14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называли главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.
- Свириденко также рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.
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