Какие законопроекты будут отозваны после отставки правительства Свириденко (инфографика) Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Юлия Свириденко

После отставки премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ушел и весь состав Кабинета Министров Украины. На данный момент официально не известно, кто возглавит новое правительство и какие кадровые изменения его ожидают. В то же время, смена правительства может временно повлиять на законодательный процесс. Согласно Регламенту Верховной Рады правительственные законопроекты считаются отозванными, если до их принятия в первом чтении полномочия Кабинета Министров были прекращены.

Об этом пишет «Слово и дело».

Положение об отзыве правительственных законопроектов в случае отставки Кабмина зафиксировано в третьей части статьи 105 Регламента Верховной Рады:

Законопроект, внесенный Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Президента Украины или Кабинета Министров Украины были прекращены. Такой законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в единой автоматизированной системе.

Вероятно, часть законов в итоге вернется в Верховную Раду, особенно, если в новом Кабмине будут представлены их авторы. Однако их рассмотрение все равно растянется — что особенно важно в случае евроинтеграционных законов.

Какие законопроекты отзовут из Верховной Рады из-за отставки правительства Свириденко, www.slovoidilo.ua

Какие евроинтеграционные законопроекты будут отозваны

Среди правительственных законопроектов, которые могут быть сняты с рассмотрения, есть семь евроинтеграционных инициатив:

законопроект о создании Национального бюро расследований аварий на транспорте (№ 13674);

законопроект об упрощении выдачи вида на жительство и разрешений на трудоустройство иностранцев (№ 14211);

законопроект о создании механизма цифровой доступности электронных информационных ресурсов (№ 14278);

законопроект о новых правилах отнесения субъектов хозяйствования к категориям бизнеса (№ 15001);

законопроект о системе внесудебного разрешения потребительских споров (№ 15100);

законопроект о налогообложении зарубежных покупок стоимостью до 150 евро (№ 15112);

законопроект о введении европейских норм дорожного движения (№ 15200).

Последний документ предусматривал, в частности, новую классификацию транспортных средств, изменение правил допуска к управлению транспортом, введение электронного водительского удостоверения и другие изменения.

Под отзыв могут попасть законопроекты в сфере обороны и ветеранской политики

Из-за отставки правительства также могут быть отозваны три законодательных инициативы в сфере обороны и ветеранской политики:

законопроект о гарантиях защиты прав военнослужащих, сообщивших о возможных фактах коррупционных правонарушений (№ 13605);

законопроект об определении основ государственной ветеранской политики в отношении ветеранов, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии РФ (№ 13696);

законопроект о новых контрактах для Сил обороны Украины (№ 14283).

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Кроме того, есть еще несколько правительственных законопроектов, которые не являются ни евроинтеграционными, ни оборонными, однако все равно предполагали весомые изменения. В частности, речь идет о двух проектах с новыми кодексами:

Новый Трудовой кодекс (№ 14386);

Новый Таможенный кодекс (№ 15295);

Регламентация применения вспомогательных репродуктивных технологий (№ 13683);

Уполномочия БЭБ осуществлять досудебное расследование уголовных проступков (№ 14207);

Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний (№ 15286).

Справка Finance.ua

14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называли главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.

Свириденко также рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.

Слово і Діло По материалам:

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