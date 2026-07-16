0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие законопроекты будут отозваны после отставки правительства Свириденко (инфографика)

Казна и Политика
85
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
После отставки премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ушел и весь состав Кабинета Министров Украины. На данный момент официально не известно, кто возглавит новое правительство и какие кадровые изменения его ожидают. В то же время, смена правительства может временно повлиять на законодательный процесс. Согласно Регламенту Верховной Рады правительственные законопроекты считаются отозванными, если до их принятия в первом чтении полномочия Кабинета Министров были прекращены.
Об этом пишет «Слово и дело».
Положение об отзыве правительственных законопроектов в случае отставки Кабмина зафиксировано в третьей части статьи 105 Регламента Верховной Рады:
Законопроект, внесенный Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу полномочия Президента Украины или Кабинета Министров Украины были прекращены. Такой законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в единой автоматизированной системе.
Вероятно, часть законов в итоге вернется в Верховную Раду, особенно, если в новом Кабмине будут представлены их авторы. Однако их рассмотрение все равно растянется — что особенно важно в случае евроинтеграционных законов.
Какие законопроекты отзовут из Верховной Рады из-за отставки правительства Свириденко
Какие законопроекты отзовут из Верховной Рады из-за отставки правительства Свириденко, www.slovoidilo.ua

Какие евроинтеграционные законопроекты будут отозваны

Среди правительственных законопроектов, которые могут быть сняты с рассмотрения, есть семь евроинтеграционных инициатив:
  • законопроект о создании Национального бюро расследований аварий на транспорте (№ 13674);
  • законопроект об упрощении выдачи вида на жительство и разрешений на трудоустройство иностранцев (№ 14211);
  • законопроект о создании механизма цифровой доступности электронных информационных ресурсов (№ 14278);
  • законопроект о новых правилах отнесения субъектов хозяйствования к категориям бизнеса (№ 15001);
  • законопроект о системе внесудебного разрешения потребительских споров (№ 15100);
  • законопроект о налогообложении зарубежных покупок стоимостью до 150 евро (№ 15112);
  • законопроект о введении европейских норм дорожного движения (№ 15200).
Последний документ предусматривал, в частности, новую классификацию транспортных средств, изменение правил допуска к управлению транспортом, введение электронного водительского удостоверения и другие изменения.

Под отзыв могут попасть законопроекты в сфере обороны и ветеранской политики

Из-за отставки правительства также могут быть отозваны три законодательных инициативы в сфере обороны и ветеранской политики:
  • законопроект о гарантиях защиты прав военнослужащих, сообщивших о возможных фактах коррупционных правонарушений (№ 13605);
  • законопроект об определении основ государственной ветеранской политики в отношении ветеранов, участвовавших в отпоре вооруженной агрессии РФ (№ 13696);
  • законопроект о новых контрактах для Сил обороны Украины (№ 14283).

Какие медицинские и правовые инициативы снимут с повестки дня Совета

Кроме того, есть еще несколько правительственных законопроектов, которые не являются ни евроинтеграционными, ни оборонными, однако все равно предполагали весомые изменения. В частности, речь идет о двух проектах с новыми кодексами:
  • Новый Трудовой кодекс (№ 14386);
  • Новый Таможенный кодекс (№ 15295);
  • Регламентация применения вспомогательных репродуктивных технологий (№ 13683);
  • Уполномочия БЭБ осуществлять досудебное расследование уголовных проступков (№ 14207);
  • Права и обязанности юридических и физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний (№ 15286).

Справка Finance.ua

  • 14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины, что означает отставку всего состава Кабинета Министров. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов. Среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра называли главу НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого.
  • Свириденко также рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику.
По материалам:
Слово і Діло
КабминЗаконопроектыСвириденко
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems