80 млн евро на новое жилье для ВПЛ: на сколько заявителей хватит средств Сегодня 12:46 — Казна и Политика

ВПЛ могут приобрести недвижимость по жилым ваучерам

Банк развития Совета Европы выделит Украине дополнительные 80 млн евро на программу жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. По оценкам, эти деньги позволят профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров, однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

Первый транш в размере 40 млн евро ожидается в сентябре этого года, еще 40 млн евро Украина должна получить в 2027 году.

Спрос в десятки раз превышает возможности программы

привлечение дополнительных средств. По словам народного депутата Павла Фролова, нынешний объем финансирования не покрывает реальные потребности программы, поскольку количество заявителей значительно превышает ее бюджет. Поэтому одной из главных задач остается

На сегодняшний день более 43 тысяч внутренне перемещенных лиц подали заявки на получение жилого ваучера. Из них более 35 тысяч заявлений уже согласованы комиссиями, однако люди до сих пор ожидают финансирования.

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В то же время уже профинансировано 3296 жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн, а 3228 семей смогли приобрести собственное жилье.

Ваучеры позволят использовать для «єОсели»

Также в ближайшее время жилищный ваучер планируют разрешить использовать как первый взнос по программе «єОселя». Для этого профильный парламентский комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 15335, регулирующий имущественные права и вопросы ипотечного залога.

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Кроме того, уже в августе подать заявление на участие в программе планируется разрешить не только через приложение «Дія», но и через портал «Дія», в центрах предоставления административных услуг и нотариусов. Пока такая возможность доступна исключительно в мобильном приложении.

Ранее мы сообщали , что для многих переселенцев процесс реализации жилищных ваучеров остается сложным из-за бюрократических ограничений и нехватки времени. Прежде всего, потому что сумма жилищного ваучера составляет 2 миллиона гривен (чуть более 45 тыс. долларов по текущему курсу). По словам нардепа, этих средств недостаточно для приобретения полноценного жилья в крупных городах страны.

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