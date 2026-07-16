Великобритания выделила 300 млн евро на поставку Украине 16 истребителей Gripen E Сегодня 17:35 — Казна и Политика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении 300 млн евро на поддержку поставок Украине 16 шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen E.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 16 июля, передает УНН.

Средства будут направлены не только на самолеты, но и на подготовку пилотов, техническое обслуживание и необходимую инфраструктуру.

По словам Стармера, Великобритания предоставит финансирование совместно со Швецией. Ожидается, что помощь будет способствовать формированию в Украине полноценной эскадрильи Gripen E до 2029 года.

«Я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 млн евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины», — сказал премьер Британии.

Он также отметил, что пакет поддержки предусматривает подготовку украинских пилотов и инженеров, поставку авиационных тренажеров, запасных частей, наземного оборудования, а также логистическое и техническое обеспечение.

В то же время, 300 млн евро не покрывают полную стоимость 16 самолетов. Речь идет о вкладе Великобритании в реализацию более широкой украинско-шведской программы закупки истребителей.

Контракт на поставку Украины 16 Gripen E был заключен 30 июня 2026 года. Его общая стоимость составляет около 24,6 млрд. шведских крон. Производство и передача самолетов запланированы на 2029−2030 годы, в то время как украинская сторона ожидает получить первые машины в начале 2029 года.

Финансирование закупки должно осуществляться за счет кредитной поддержки Европейского Союза, помощи Великобритании и украинско-шведских договоренностей.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.