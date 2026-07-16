Корецкий внес в Раду кандидатуры нового состава правительства
Кого предлагают назначить в новое правительство
- Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
- Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;
- Всеволода Ченцова на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Безгина на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Бутенко на должность министра образования и науки Украины;
- Ивана Выговского на должность министра внутренних дел;
- Тараса Высоцкого на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко на должность министра финансов Украины;
- Дениса Маслова на должность министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксану Ферчук на должность министра цифровой трансформации Украины.
- полное обеспечение потребностей сил обороны;
- масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;
- социальная поддержка населения;
- помощь прифронтовым общинам;
- подготовка к следующему отопительному сезону;
- поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;
- расширение сотрудничества с международными партнерами;
- привлечение и эффективное использование международной помощи;
- дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;
- поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.
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