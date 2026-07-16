Корецкий внес в Раду кандидатуры нового состава правительства Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий подал в парламент кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Кого предлагают назначить в новое правительство

В Верховную Раду внесено представление о назначении:

Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;

Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;

Всеволода Ченцова на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Безгина на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрея Бутенко на должность министра образования и науки Украины;

Ивана Выговского на должность министра внутренних дел;

Тараса Высоцкого на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Калашника на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александра Кравченко на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины;

Сергея Марченко на должность министра финансов Украины;

Дениса Маслова на должность министра юстиции Украины;

Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксану Ферчук на должность министра цифровой трансформации Украины.

Как отметил Стефанчук, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом Украины «О Кабинете Министров Украины».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Кандидатуру Сергея Корецкого в Верховную Раду президент Владимир Зеленский внес поздно вечером 15 июля по предложению партии «Слуга народа».

Выступая в Верховной Раде, Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику. По его словам, среди первоочередных задач правительства:

полное обеспечение потребностей сил обороны;

масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;

социальная поддержка населения;

помощь прифронтовым общинам;

подготовка к следующему отопительному сезону;

поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;

расширение сотрудничества с международными партнерами;

привлечение и эффективное использование международной помощи;

дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;

поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

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