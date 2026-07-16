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Корецкий внес в Раду кандидатуры нового состава правительства

Казна и Политика
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Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий подал в парламент кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Кого предлагают назначить в новое правительство

В Верховную Раду внесено представление о назначении:
  • Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
  • Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины — министра культуры Украины;
  • Всеволода Ченцова на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Виталия Безгина на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Андрея Бутенко на должность министра образования и науки Украины;
  • Ивана Выговского на должность министра внутренних дел;
  • Тараса Высоцкого на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Николая Калашника на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Виталия Кима на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Александра Кравченко на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Марченко на должность министра финансов Украины;
  • Дениса Маслова на должность министра юстиции Украины;
  • Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Оксану Ферчук на должность министра цифровой трансформации Украины.
Как отметил Стефанчук, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом Украины «О Кабинете Министров Украины».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Кандидатуру Сергея Корецкого в Верховную Раду президент Владимир Зеленский внес поздно вечером 15 июля по предложению партии «Слуга народа».
Выступая в Верховной Раде, Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику. По его словам, среди первоочередных задач правительства:
  • полное обеспечение потребностей сил обороны;
  • масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;
  • социальная поддержка населения;
  • помощь прифронтовым общинам;
  • подготовка к следующему отопительному сезону;
  • поддержка бизнеса для сохранения экономической устойчивости;
  • расширение сотрудничества с международными партнерами;
  • привлечение и эффективное использование международной помощи;
  • дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе;
  • поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.
По материалам:
Finance.ua
КабминВерховная Рада
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