Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого)

По его словам, в условиях демографического кризиса Украине нужно не только возвращать людей на работу, но и создавать условия, при которых бизнес сможет развиваться.
Корецкий отметил, что речь идет о привлечении к экономике нескольких крупных групп населения:
ВПЛ;
ветеранов и семей погибших, пропавших без вести и пленных;
украинцев, которые из-за войны выехали за границу.
По его мнению, основным путем для этого является развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.
«Я лично считаю, что у нашего бизнеса нет достаточного доступа к капиталу. Об этом мы точно будем говорить и работать с Министерством экономики для того, чтобы предоставить больше возможностей кредитования», — сказал Корецкий.
Он также подчеркнул, что без дополнительных финансовых ресурсов бизнесу сложно запускать новые проекты, инвестировать в производство и увеличивать количество рабочих мест.
Таким образом решение кадрового дефицита в Украине зависит не только от возвращения людей, но и от способности бизнеса создавать для них новые возможности трудоустройства.
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