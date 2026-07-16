Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого)

Из-за нехватки капитала компании не могут активно расширяться, создавать новые рабочие места и привлекать людей в экономику.

Об этом заявил Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде

По его словам, в условиях демографического кризиса Украине нужно не только возвращать людей на работу, но и создавать условия, при которых бизнес сможет развиваться.

Корецкий отметил, что речь идет о привлечении к экономике нескольких крупных групп населения:

ВПЛ;

ветеранов и семей погибших, пропавших без вести и пленных;

украинцев, которые из-за войны выехали за границу.

По его мнению, основным путем для этого является развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.

«Я лично считаю, что у нашего бизнеса нет достаточного доступа к капиталу. Об этом мы точно будем говорить и работать с Министерством экономики для того, чтобы предоставить больше возможностей кредитования», — сказал Корецкий.

Он также подчеркнул, что без дополнительных финансовых ресурсов бизнесу сложно запускать новые проекты, инвестировать в производство и увеличивать количество рабочих мест.

Таким образом решение кадрового дефицита в Украине зависит не только от возвращения людей, но и от способности бизнеса создавать для них новые возможности трудоустройства.

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Телеканал 24 По материалам:

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