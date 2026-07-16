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Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого)

Казна и Политика
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Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого)
Бизнес бьет тревогу: не хватает людей (мнение Корецкого)
Из-за нехватки капитала компании не могут активно расширяться, создавать новые рабочие места и привлекать людей в экономику.
Об этом заявил Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, в условиях демографического кризиса Украине нужно не только возвращать людей на работу, но и создавать условия, при которых бизнес сможет развиваться.
Корецкий отметил, что речь идет о привлечении к экономике нескольких крупных групп населения:
  • ВПЛ;
  • ветеранов и семей погибших, пропавших без вести и пленных;
  • украинцев, которые из-за войны выехали за границу.
По его мнению, основным путем для этого является развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.
«Я лично считаю, что у нашего бизнеса нет достаточного доступа к капиталу. Об этом мы точно будем говорить и работать с Министерством экономики для того, чтобы предоставить больше возможностей кредитования», — сказал Корецкий.
Он также подчеркнул, что без дополнительных финансовых ресурсов бизнесу сложно запускать новые проекты, инвестировать в производство и увеличивать количество рабочих мест.
Таким образом решение кадрового дефицита в Украине зависит не только от возвращения людей, но и от способности бизнеса создавать для них новые возможности трудоустройства.

ТОП проблем бизнеса в Украине 2026

В начале 2026 года членские компании Европейской Бизнес Ассоциации назвали факторы негативного влияния на их работу, пишет ЕБА.
Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановка работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный перевод деятельности в онлайн-формат (40%).
По материалам:
Телеканал 24
Бизнес
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