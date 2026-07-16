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Защита денег Украины и ЕС: Правительство одобрило Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года

Казна и Политика
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Защита денег Украины и ЕС: Правительство одобрило Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года
Защита денег Украины и ЕС: Правительство одобрило Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года
Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, а также утвердил план мер по ее реализации на период до 2028 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Стратегия определяет принципы, приоритеты и основные направления государственной политики в сфере противодействия, выявления, расследования и устранения мошенничества и других нарушений, влияющих на финансовые интересы Украины и ЕС.
Принятие этой Стратегии является важным шагом для выполнения обязательств Украины как страны-кандидата по вступлению в ЕС и прозрачному использованию международной помощи.
План мероприятий по реализации Стратегии рассчитан на 2026−2028 годы. Его внедрение позволит построить прозрачную систему, гарантирующую целевое использование каждой гривны и евроцента для восстановления и развития Украины.

Какие задачи предусматривает Стратегия

Документ четко определяет цели и задачи государственных органов в сфере противодействия:
  • мошенничеству и коррупции;
  • конфликта интересов;
  • двойному финансированию проектов;
  • любой другой противоправной деятельности, вредящей бюджетам Украины и ЕС.
Новые подходы помогут не только оперативно выявлять и расследовать правонарушения, но и эффективно предотвращать и привлекать виновных к юридической ответственности.

Какие результаты ожидаются от реализации документа

Реализация Стратегии предполагает создание в Украине современной системы противодействия мошенничеству, которая будет отвечать стандартам Европейского Союза и позволит своевременно реагировать на появление новых сложных финансовых схем.
Также предусматривается обеспечение публичного доступа к результатам борьбы с финансовыми злоупотреблениями, что должно способствовать повышению прозрачности и доверия к соответствующим процессам.
Отдельное внимание документ уделяет защите обличителей и поддержке лиц, сообщающих о фактах мошенничества или нарушениях при использовании ресурсов Европейского Союза.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility — орган контроля за финансированием Европейского Союза, который выделяется в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений.
Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и состоит из трех членов, назначенных Еврокомиссией среди граждан стран ЕС с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга сроком на два года.
По материалам:
Finance.ua
ЕСУкраинаМошенничествоБюджет
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