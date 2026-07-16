ЕС выделит Украине 920 млн евро на подготовку к зиме Сегодня 20:38 — Казна и Политика

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Европейский Союз продолжит поддерживать возобновление украинской энергетической инфраструктуры на фоне российских атак в преддверии зимнего периода. В этом году на эти нужды будет направлено 920 млн евро.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила во время пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

«Кремль каждую зиму пытался заморозить ваш народ, чтобы покорить его. Ему это не удалось. Не удалось благодаря чрезвычайной стойкости украинского народа и потому, что Европа была рядом с вами, и так будет и дальше», — заявила глава ЕК.

Поддержка энергосистемы будет продолжаться и далее

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения ЕС инвестировал почти 4 миллиарда евро в энергетическую поддержку Украины. В этом году ЕС предоставит на это 920 миллионов.

«Это обеспечит бесперебойную работу энергетической системы Украины в трудные времена, и пока мы готовимся к следующей зиме, наша поддержка продолжается. Мы, как и прошлой зимой, помогаем восстанавливать, ремонтировать и укреплять энергетическую инфраструктуру Украины в соответствии с нашим планом. Что бы ни случилось этой зимой, мы сделаем все возможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло», — сказала она.

Глава ЕК заверила, что Украина может рассчитывать на Европейский союз.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз объявил о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на закупку беспилотников в рамках кредита в поддержку Украины на 2026−2027 годы. Кредитная программа ЕС для поддержки Украины в объеме 90 млрд евро уже полностью заработала.

Укрінформ По материалам:

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