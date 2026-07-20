Жителям ВОТ хотят упростить подтверждение местожительства: что предлагает новый законопроект Сегодня 14:28 — Казна и Политика

В Раде предлагают решить проблему подтверждения места жительства для жителей ВОТ

Депутаты предлагают ввести временный порядок подтверждения местожительства граждан, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины. Законопроект № 15420 должен урегулировать проблему, по которой часть граждан не может подтвердить адрес проживания и воспользоваться рядом государственных услуг.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Почему возникла проблема

После введения новой системы регистрации места жительства через реестры территориальных общин именно эти реестры стали единственным официальным источником подтверждения адреса. В то же время, на временно оккупированных территориях, где на момент внедрения реформы органы государственной власти и местного самоуправления не осуществляли свои полномочия, территориальные общины и соответствующие реестры не были созданы. Кроме этого, не состоялась передача картотек от органов Государственной миграционной службы.

В результате граждане, имеющие действующие паспорта гражданина Украины со сведениями о месте жительства на ВОТ в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР), фактически не могут:

подтвердить адрес проживания;

подать декларацию о месте жительства через ЦПАУ или портал «Дія»

получить выписку из реестра территориальной общины.

Это затрудняет доступ к образовательным, социальным и административным услугам, оформление наследства, а также регистрацию местожительства новорожденных детей по адресу родителей, зарегистрированных на ВОТ.

Что предлагает законопроект

Документ предлагает ввести временный порядок подтверждения местожительства на ВОТ на период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены.

Подтверждение местожительства предлагается осуществлять на основании:

сведений Единого государственного демографического реестра;

штампа о регистрации в паспорте-книжечке;

электронных данных, записанных на ID-карте;

справки о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр.

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Если необходимые сведения будут отсутствовать или будут противоречить друг другу, Государственная миграционная служба или ее территориальные подразделения должны будут в течение трех рабочих дней подтвердить местожительство на основании анализа других государственных информационных ресурсов.

Для этого предлагается использовать данные:

Государственного реестра избирателей;

Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков;

Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины;

информационных систем Министерства социальной политики, в частности Единой информационной системы социальной сферы в отношении внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи заявления. Подача заявления о подтверждении местожительства по настоящему Порядку может осуществляться лицом как в бумажной форме (через центры предоставления административных услуг или органы Государственной миграционной службы), так и в электронной форме — средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія), в частности через мобильное приложение.

Сформированная по новому порядку выписка будет иметь статус официального документа, подтверждающего место жительства человека на временно оккупированной территории. Законопроектом предусмотрено, что такой документ будет обязательным для принятия всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности.

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