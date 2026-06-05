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Молодежь с ВОТ сможет оформить документы для возвращения в Украину

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Украина упрощает механизм въезда для молодежи с ВОТ
Украина упрощает механизм въезда для молодежи с ВОТ
Украина ввела экспериментальный порядок оформления документов для граждан, находящихся на временно оккупированных территориях. Новый механизм, в частности, касается молодых людей, которые никогда не получали паспорт гражданина Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Для кого ввели новый механизм

Министр отметил, что из-за длительной оккупации и сложностей с выездом из-за соседних с россией стран много украинцев, особенно молодежь, которая родилась после 1991 года, сталкивались с трудностями при получении документов для возвращения в Украину.
«Наши консулы были ограничены действующим законодательством, которое определяло исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть выдано удостоверение личности на возвращение в Украину. Нормативно определенная законом процедура идентификации личности и проверки принадлежности к гражданству создавала условия, при которых многим молодым людям, которые росли в условиях оккупации, получить такой документ было очень сложно», — отмечает Сибига.
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По словам Сибиги, МИД выступил инициатором согласования нового экспериментального порядка, приняв во внимание как требования безопасности государственных органов, так и потребность в упрощении процедур для жителей оккупированных территорий.

Что предусматривает новый порядок

Украинцы, которые родились на временно оккупированной территории и никогда не имели украинских паспортов, смогут обратиться в наши посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.
Оформить удостоверение можно будет бесплатно.
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С этим документом они смогут вернуться в Украину и в дальнейшем оформить украинский паспорт в форме ID-карты и загранпаспорт.
Одним из ключевых изменений стала упрощенная процедура установления личности. Подтвердить личность можно будет на основании показаний дееспособного члена семьи, являющегося гражданином Украины. Такая процедура возможна как лично, так и дистанционно через видеосвязь.

В каких странах будет действовать проект

К экспериментальному проекту привлечены:
  • Посольство Украины в Республике беларусь;
  • Посольство Украины в Грузии;
  • Посольство Украины в Республике Армения;
  • Посольство Украины в Республике Казахстан;
  • Посольство Украины в Турецкой Республике;
  • Генеральное консульство Украины в Стамбуле;
  • Генеральное консульство Украины в Анталии.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине действует программа поддержки детей и молодежи, вернувшихся из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий. Одно из ее составляющих — подъемное пособие в размере 50 тыс. грн, которую предоставляют по возвращении на подконтрольную правительству территорию.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПаспортМИД
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