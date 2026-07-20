Когда «еАкциз» станет обязательным для бизнеса Сегодня 15:15 — Казна и Политика

С 1 ноября 2026 года Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Об этом напоминает Налоговая.

До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) еще есть время. И именно сейчас его следует использовать, чтобы спокойно подготовиться к новым правилам.

Приглашаем бизнес присоединиться к тестированию системы.

Предварительное тестирование — минимизация технических сбоев и ошибок в будущем.

Участие в тестировании поможет:

Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.

Подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами.

Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.

Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.

Присоединиться к тестам могут компании и предприниматели, которые:

1. Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем или табаком.

2. Зарегистрированные в Едином государственном реестре.

Как подать заявку

Перейдите на портал xtrace.gov.ua и заполните форму.

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года.

Кроме того, ГНС уже посылает подробные приглашения с инструкциями непосредственно в Электронные кабинеты плательщиков — проверяйте свои уведомления.

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