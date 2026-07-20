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Когда «еАкциз» станет обязательным для бизнеса

Казна и Политика
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С 1 ноября 2026 года Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) станет обязательной для всех производителей, импортеров и продавцов алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.
Об этом напоминает Налоговая.
До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости подакцизных товаров (еАкциз) еще есть время. И именно сейчас его следует использовать, чтобы спокойно подготовиться к новым правилам.
Приглашаем бизнес присоединиться к тестированию системы.
Предварительное тестирование — минимизация технических сбоев и ошибок в будущем.
Участие в тестировании поможет:
  • Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.
  • Подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами.
  • Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.
  • Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.
Присоединиться к тестам могут компании и предприниматели, которые:
1. Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем или табаком.
2. Зарегистрированные в Едином государственном реестре.
Как подать заявку
Перейдите на портал xtrace.gov.ua и заполните форму.
Тестирование продлится до 12 октября 2026 года.
Кроме того, ГНС уже посылает подробные приглашения с инструкциями непосредственно в Электронные кабинеты плательщиков — проверяйте свои уведомления.
По материалам:
Finance.ua
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