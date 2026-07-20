Когда «еАкциз» станет обязательным для бизнеса
- Настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом.
- Подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами.
- Проверить логистику: протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции.
- Устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.
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