Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы: что предусмотрено

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, которая, в частности, предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Социальные стандарты и поддержка граждан
Свириденко подчеркнула, что минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.
Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027−2029).
«Продолжится поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала», — отметила глава правительства.
Экономические прогнозы и сценарии развития
Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.
Она разработана на основе базового сценария, предусматривающего улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.
Ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.
Средняя заработная плата по прогнозу вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.
«Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство представило Верховной Раде Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. В случае завершения активных боевых действий правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует сокращение дефицита бюджета.
Кроме того, в следующем году Украина будет больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 — 113%.
Потребность Украины в международном финансировании в 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного Банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов России.
Что будет с долларом:
курс доллара на конец 2027 года — 48,3 грн;
среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году;