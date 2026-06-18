Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы: что предусмотрено Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы, которая, в частности, предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Социальные стандарты и поддержка граждан

Свириденко подчеркнула, что минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.

Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027−2029).

«Продолжится поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала», — отметила глава правительства.

Экономические прогнозы и сценарии развития

Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.

Она разработана на основе базового сценария, предусматривающего улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

Ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата по прогнозу вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.

«Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики», — подчеркнула премьер-министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство представило Верховной Раде Бюджетную декларацию на 2027−2029 годы. В случае завершения активных боевых действий правительство планирует вернуться к более сдержанной бюджетной политике после пиковых военных расходов и прогнозирует сокращение дефицита бюджета.

Кроме того, в следующем году Украина будет больше заимствовать. Рост государственного долга на конец 2026 года правительство ожидает на уровне 106,1% ВВП. В 2027 — 113%.

Потребность Украины в международном финансировании в 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Это должна быть международная помощь от G7, ЕС, Всемирного Банка, Великобритании, МВФ и с учетом гранта от ЕС и кредита от Великобритании, возврат которого осуществляется за счет замороженных активов России.

Что будет с долларом:

курс доллара на конец 2027 года — 48,3 грн;

на конец 2027 года — 48,3 грн; среднегодовой курс вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году;

вырастет с 44,4 грн/$ в 2026 году до 50,7 грн/$ в 2029 году; на конец 2029 года доллар будет стоить 51,5 грн.

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