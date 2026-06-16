Долар по 51 грн і зростання мінімалки: що передбачає Бюджетна декларація до 2029 року Сьогодні 14:55

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Уряд представив Верховній Раді Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки. Документ визначає ключові бюджетні орієнтири на середньострокову перспективу та передбачає два сценарії розвитку — завершення війни та продовження бойових дій.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як зростатиме економіка

У разі завершення активних бойових дій уряд планує повернутися до більш стриманої бюджетної політики після пікових воєнних витрат та прогнозує скорочення дефіциту бюджету. Уряд очікує на інфляцію у 2027 році на рівні 8,9%.

Якщо вдасться досягти миру у 2026 році, уряд очікує прискорення економічного зростання:

2026 рік — +2,6% реального ВВП;

2027 — +4,5%;

2028 — +5,3%;

2029 — +6,7%.

Очікується, що номінальний ВВП зросте з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році.

У разі завершення активних бойових дій цього року, уряд планує поверненутись до більш стриманої бюджетної політики після пікових воєнних витрат та прогнозує швидке скорочення дефіциту бюджету:

18,5% ВВП — у 2026;

17,7% - у 2027;

11,1% - у 2028;

5,5% - у 2029.

Планується, що видатки бюджету мають досягти піку у 2027 році, а потім почати знижуватися:

2026 рік — 4,77 трлн грн;

2027 — 5,05 трлн грн;

2028 — 4,87 трлн грн;

2029 — 4,55 трлн грн.

Крім того, наступного року також Україна буде більше запозичувати. Зростання державного боргу на кінець 2026 року уряд очікує на рівні 106,1% ВВП. У 2027 — 113%.

Потреба України у міжнародному фінансуванні у 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Це має бути міжнародна допомога від G7, ЄС, Світового Банку, Великої Британії, МВФ та з урахуванням гранту від ЄС та кредиту від Великої Британії, повернення якого здійснюється за рахунок заморожених активів рф.

Що буде з доларом:

курс долара на кінець 2027 року — 48,3 грн;

на кінець 2027 року — 48,3 грн; середньорічний курс зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році;

зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році; на кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн.

Соціальні стандарти та реформа оплати праці

Уряд визначив збереження соціальної підтримки громадян одним із ключових пріоритетів бюджетної декларації.

Передбачено підвищення соціальних стандартів і гарантій темпами, що випереджають інфляцію. Зокрема, прогнозується зростання:

Мінімальна зарплата зростатиме так:

2027 рік — +10,4%;

2028 — +8,7%;

2029 — +7,1%.

Прожитковий мінімум:

2027 рік — +10,9%;

2028 — +8,9%;

2029 — +7,1%.

Також обговорюється реформа системи оплати праці, яка, за оцінками уряду, потребуватиме близько 320 млрд грн. У планах — поступове підвищення мінімальної зарплати протягом трьох років майже на 29%.

Крім того, планується продовження доплати військовим у розмірі 10 тис. грн для тилових фахівців і наступного року.

Навіщо це

Бюджетна декларація є основним середньостроковим документом бюджетного планування та визначає орієнтири для формування державного бюджету на найближчі три роки. За словами урядовців, головним завданням залишається забезпечення стійкості державних фінансів, соціального захисту громадян та створення умов для відновлення економіки України, зазначила Василевська-Смаглюк.

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