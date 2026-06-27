В каких регионах переселенцы наиболее активно покупают жилье по ​​"єВідновлення" Сегодня 07:16 — Недвижимость

Где наиболее активно покупают жилье за "єВідновлення"

В Украине 3000 семей приобрели жилье по государственной программе поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Где наиболее активно покупают жилье по ​​"єВідновлення"

«На первом этапе программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны», — напомнила Свириденко.

С 1 мая больше всего жилья по жилищным ваучерам приобретено в Киевской области — здесь уже использовано более 500 ваучеров на сумму более 1 млрд грн.

Также среди лидеров:

Днепропетровская область — 342 ваучера на 682,8 млн грн;

Одесская область — 298 ваучеров на 595,8 млн грн;

город Киев — 275 ваучеров на 549,6 млн грн.

По словам премьера, более 88% приобретенного жилья составляют квартиры, еще около 10% — частные дома.

Всего на участие в программе подано более 41 тысячи заявлений. Более 33 тысяч из них уже рассмотрены и согласованы местными комиссиями.

На первом этапе финансирования согласовано 3296 заявок на бронирование жилищных ваучеров на общую сумму 6,59 млрд грн.

«Работаем над привлечением дополнительного финансирования, чтобы как можно больше украинских семей получили возможность приобрести собственное жилье в рамках составляющей „Жилье для ВПЛ с ВОТ“ программы єВідновлення», — говорится в сообщении.

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