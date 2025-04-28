Остается убыточной: «Укрпочта» рассказала, сколько заработала в 2024 году — Finance.ua

Остается убыточной: «Укрпочта» рассказала, сколько заработала в 2024 году
По итогам 2024 года национальный почтовый оператор «Укрпочта» получил 12,9 млрд грн дохода, что на 1,3 млрд грн, или 12,1% больше, чем в 2023 году. Такой прирост фиксируется уже второй год подряд — в 2023 году доход также вырос на 12% и составил 11,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
Финансовая отчетность компании подтверждена международным независимым аудитором. Особенно положительным изменением стало значение EBITDA: за год оно выросло до 659,3 млн грн после отрицательных показателей в 2023 и 2022 годах (-22,9 млн грн и -462,8 млн грн соответственно).
Ключевыми драйверами роста в 2024 году стали:
- увеличение дохода от международного почтового обмена на 45%;
- рост приема платежей на 28,3%;
- развитие ускоренной доставки EMS на 26,6%;
- рост международных мелких пакетов на 25,5%;
- рост объема внутренних посылок на 10,8%.
Несмотря на положительную динамику, компания остается убыточной: чистый убыток за 2024 год составил 413,2 млн грн. Это почти вдвое меньше аналогичного показателя 2023 года. Основными факторами убытков стали валютные колебания (246,9 млн грн) и расходы на содержание недвижимого имущества, продажа которого была законодательно заблокирована (43,2 млн грн).
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отмечает, что компания фактически находится в «плюсе» по операционным показателям.
«На бумаге „Укрпочта“ все еще убыточна, но уже сейчас международный аудит подтверждает, что наша EBITDA — положительная. То есть компания фактически операционно уже „в плюсе“, а убыток, который мы фиксируем, — это обслуживание кредитных обязательств в валюте, которые растут пропорционально обесцениванию национальной валюты, и недополученные доходы от запланированной продажи имущества», — рассказал Смелянский.
В 2024 году «Укрпочта» направила на капитальные инвестиции 695,7 млн грн собственных средств. Компания также уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды 3,1 млрд грн налогов и обязательных платежей — на 124 млн грн больше, чем в 2023 году.
В компании отметили, что одним из проблемных моментов остается медленный рост внутреннего рынка посылок, который вырос всего на 10%, что в «Укрпочте» считают недостаточным. Компания планирует наверстать отставание, развивая курьерскую доставку, почтоматы и сеть точек самообслуживания.
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