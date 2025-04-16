Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги

Финтех и Карты
63
Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги
Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги
Во второй половине 2025 г. Укрпочта планирует запустить банковские услуги.
Об этом заявил генеральный директор Игорь Смилянский в подкасте Центра экономической стратегии.
Он напомнил, что закон, разрешающий Укрпочте предоставлять финансовые услуги, уже принят в первом чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов — среди которых и представители оппозиционных фракций.
«Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего», — подчеркнул Игорь Смилянский.

Читайте также: Банк на базе Укрпочты

В частности, он объяснил, что сегодня люди с инвалидностью или жители регионов без стабильной связи не могут получить доступ к банковским услугам. Проблема заключается в том, что закон позволяет их предоставлять только в помещениях банков. Но с принятием нового закона это ограничение будет снято.
Кроме того, Смелянский анонсировал цифровизацию работы почтальонов. Уже в этом году у 100% из них будут миникомпьютеры для работы в офлайн-режиме.
«Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться», — пояснил гендиректор Укрпочты.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины 25 марта поддержала в первом чтении законопроект № 13018д, предусматривающий создание почтового банка на базе «Укрпочты»;
  • правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей Укрпочте;
  • АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа;
  • CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems