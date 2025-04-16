Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги — Finance.ua

Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги Сегодня 14:01 — Финтех и Карты

Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги

Во второй половине 2025 г. Укрпочта планирует запустить банковские услуги.

Об этом заявил генеральный директор Игорь Смилянский в подкасте Центра экономической стратегии.

Он напомнил, что закон, разрешающий Укрпочте предоставлять финансовые услуги, уже принят в первом чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов — среди которых и представители оппозиционных фракций.

«Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего», — подчеркнул Игорь Смилянский.

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В частности, он объяснил, что сегодня люди с инвалидностью или жители регионов без стабильной связи не могут получить доступ к банковским услугам. Проблема заключается в том, что закон позволяет их предоставлять только в помещениях банков. Но с принятием нового закона это ограничение будет снято.

Кроме того, Смелянский анонсировал цифровизацию работы почтальонов. Уже в этом году у 100% из них будут миникомпьютеры для работы в офлайн-режиме.

«Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться», — пояснил гендиректор Укрпочты.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада Украины 25 марта поддержала в первом чтении законопроект № 13018д, предусматривающий создание почтового банка на базе «Укрпочты»;

правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей Укрпочте;

АО «Укрпочта» после передачи ему акций Первого инвестиционного банка (PinBank) предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа;

CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский рассказал, что запуск «Укрпочта Банка» должен состояться в этом году.

Телеканал 24 По материалам:

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