«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят — Finance.ua

«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят Сегодня 18:45

«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят

Запуск нового мобильного приложения «Укрпочты» должен состояться до конца первой половины года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes.

По его словам, запуск приложения станет «фокусом на 2025-й».

Читайте также Смилянский поделился планами, когда Укрпочта запустит банковские услуги

Новое приложение не будет ограничено только функцией отслеживания посылок. Пользователи также могут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.

Смилянский убежден, что приложение позволит значительно улучшить опыт клиентов и упростить процессы для пользователей.

Напомним, ранее «Укрпочта» планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конечном итоге сроки подвинули.

Смилянский признавал, что существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать.

Приложение «Укрпочты» имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.

Читайте также Банк на базе Укрпочты: потенциальные преимущества для клиентов

Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.

В приложении доступны следующие функции:

оформление и оплата картой отправлений;

расчет стоимости отправлений;

поиск отделений;

поиск почтовых индексов;

перевод между картами.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.