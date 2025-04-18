«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят — Finance.ua
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«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят

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«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят
«Укрпочта» запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят
Запуск нового мобильного приложения «Укрпочты» должен состояться до конца первой половины года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes.
По его словам, запуск приложения станет «фокусом на 2025-й».
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Новое приложение не будет ограничено только функцией отслеживания посылок. Пользователи также могут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.
Смилянский убежден, что приложение позволит значительно улучшить опыт клиентов и упростить процессы для пользователей.
Напомним, ранее «Укрпочта» планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конечном итоге сроки подвинули.
Смилянский признавал, что существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать.
Приложение «Укрпочты» имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.
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Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.
В приложении доступны следующие функции:
  • оформление и оплата картой отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • поиск отделений;
  • поиск почтовых индексов;
  • перевод между картами.
По материалам:
Діло
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