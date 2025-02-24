Банк на базе Укрпочты: потенциальные преимущества для клиентов — Finance.ua

Банк на базе Укрпочты: потенциальные преимущества для клиентов Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

Банк на базе Укрпочты: потенциальные преимущества для клиентов

В последние годы в Украине довольно активно обсуждается идея создания банка на базе Укрпочты. Такой банк обеспечит украинцам удобство доступа к финансовым услугам. В любом наименьшем национальном почтовом отделении граждане смогут пользоваться банковскими продуктами, забудут о необходимости искать удаленные банкоматы или отделения коммерческих банков.

Об этом говорится в статье Finance.ua Банк на базе Укрпочты

В Укрпочте отметили, что передача банка позволит им в кратчайшие сроки и без расходов для государственного бюджета покрыть всю территорию Украины банковскими услугами на 100%. Это и есть ключевая причина передачи акций PINbank компании.

Только по официальным данным сейчас до 30% украинцев не пользуются услугами банковского сектора. Более того, у них и банковского счета никогда не было. Частично это обусловлено отсутствием удобной банковской инфраструктуры, ведь около 4% населенных пунктов Украины имеют банковское отделение или банкомат. И часть из них не работает при отключении света.

С терминалами тоже проблематично. На 1000 населения в стране только 10−11 POS терминалов (в то же время в США, ЕС и Турции на такое же количество населения предусмотрено 40−45 терминалов).

Почти восемь лет представители Укрпочты проводили в консультациях с разными государственными органами о возможности организации почтового банка.

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«По завершении необходимых процедур компания планирует провести операционный и ІТ-аудит инфраструктуры PINbank. Каждое текущее отделение PINbank и ATM будут проанализированы. Общее решение по развитию сети и сервисов будет принято с учетом синергетического эффекта с сетью Укрпочты», — отметил национальный оператор почтовой связи.

На сегодняшний день сеть Укрпочты составляет 4 400 стационарных и более 1 900 передвижных отделений Укрпочты, которые предоставляют услуги в более чем 25 тыс. точек обслуживания на 100% территории Украины.

С передачей банка Укрпочте количество банковских отделений увеличится, что сделает доступ к банковским услугам удобнее и доступнее, особенно в сельской местности и прифронтовых регионах.

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В Укрпочте добавили, что банк в будущем сфокусируется на обслуживании клиентов в сельских и прифронтовых регионах, поддержке пожилых людей, лиц с инвалидностью и получателей социальной помощи.

Приоритетом станут сельские громады, фермеры, аграрный сектор, а также малый и средний бизнес, включая e-commerce и экспортно ориентированные компании.

Особое внимание будет уделено коммунальным предприятиям, поставщикам базовых услуг, военным и работникам в труднодоступных районах. Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса или рисковых валютных операциях, сосредотачиваясь на базовых финансовых услугах.

«Для запуска банка нужно время, но мы будем делать все, чтобы оно было покороче. Для успешной работы необходимо принятие законодательства о создании банка-оператора финансовой инклюзии. Ведь именно таким образом Укрпочта Банк сможет в полной мере обеспечить финансовую инклюзию в Украине», — подытожили в Укрпочте.

Справка Finance.ua:

правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития громад и территорий с последующей передачей Укрпочте;

в Нацбанке прокомментировали передачу Укрпочте контрольного пакета акций АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank): любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса Нацбанком.

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