Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона

Фондовый рынок
11
Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона
Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона
Количество клиентов, использующих мобильное приложение международного финансового сервиса «НоваПэй» (ТМ NovaPay), с момента запуска 13 декабря 2023 достигло полмиллиона, сообщила пресс-служба в пятницу.
«По состоянию на конец декабря имеем более 471 тыс. клиентов — физлиц и более 30 тыс. физических лиц — предпринимателей (ФЛП)», — приводит пресс-служба слова директора по инновациям NovaPay Алексея Рубана.
С момента запуска приложение ежедневно загружали около 1,3 тыс. пользователей.
Среди наиболее востребованных услуг — традиционные платежи и переводы, посылка в кредит.
Ранее сообщалось, что сервис NovaPay в январе-сентябре увеличил объем транзакций на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 292 млн грн.
NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. работников в более чем 3,5 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.