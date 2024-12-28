Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона — Finance.ua

Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Число пользователей мобильного приложения NovaPay достигло полмиллиона

Количество клиентов, использующих мобильное приложение международного финансового сервиса «НоваПэй» (ТМ NovaPay), с момента запуска 13 декабря 2023 достигло полмиллиона, сообщила пресс-служба в пятницу.

«По состоянию на конец декабря имеем более 471 тыс. клиентов — физлиц и более 30 тыс. физических лиц — предпринимателей (ФЛП)», — приводит пресс-служба слова директора по инновациям NovaPay Алексея Рубана.

С момента запуска приложение ежедневно загружали около 1,3 тыс. пользователей.

Среди наиболее востребованных услуг — традиционные платежи и переводы, посылка в кредит.

Ранее сообщалось, что сервис NovaPay в январе-сентябре увеличил объем транзакций на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 292 млн грн.

NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. работников в более чем 3,5 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.

NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.

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