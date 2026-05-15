Куди їдуть на пенсію німці: свіжа статистика

Швейцарія залишається найпопулярнішою європейською країною серед німців, які мешкають за кордоном. За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), на початку 2025 року там налічувалося близько 329 900 громадян ФРН. Однак, коли йдеться про пенсіонерів, картина змінюється: у них є власні улюблені напрямки, які відрізняються від загальної статистики.
Згідно з даними Eurostat, за останні десять років кількість німців у Швейцарії зросла приблизно на 11% (орієнтовно на 32 000 осіб). Враховуючи, що населення Швейцарії становить лише дев’ять мільйонів, такий інтерес німців до цієї країни є досить значним.
Не менш популярною є й Австрія — вона посідає друге місце за кількістю німецьких емігрантів: там проживає близько 239 500 громадян Німеччини. За десять років їхня кількість зросла на понад 40% (додалося близько 69 000 осіб). Ймовірно, переїзду сприяють два очевидні чинники: спільна мова та географічна близькість до батьківщини.
Серед пенсіонерів ситуація дещо інша. В Австрії мешкає близько 31 900 німців віком від 65 років, але це лише 13,3% від усіх німецьких громадян у країні. Для порівняння: в Іспанії частка літніх німців удвічі вища — 26,8%. Причому кожен 21-й із них уже перетнув межу у 80 років. Це свідчить про те, що Іспанія набагато сильніше приваблює саме пенсіонерів.
За абсолютною кількістю проживаючих німецьких пенсіонерів Іспанія посідає перше місце серед усіх європейських країн. На початку 2024 року там мешкало понад 35 000 німців пенсійного віку. Проте ця цифра помітно менша, ніж десять років тому: у 2013 році таких осіб налічувалося 41 800. Отже, протягом останнього десятиліття Іспанія поступово втрачає популярність серед німецьких пенсіонерів.
Нові напрямки
Натомість інші країни, навпаки, приваблюють дедалі більше літніх німців. Окрім уже згаданої Австрії, зростає кількість переселенців до Швеції, Бельгії, Нідерландів, Болгарії, Угорщини та Італії. Італія при цьому вирізняється особливо: там пенсіонери можуть суттєво скоротити податкові витрати, що робить цю країну фінансово привабливою.
Країна
Німців у віці 65+
Іспанія
35 334
Австрія
31 853
Італія
10 032
Угорщина
7 991
Бельгія
6 610
Швеція
5 591
Норвегія
2 271
Люксембург
2 174
Болгарія
2 077
Румунія
1 779
Чехія
1 614
По таких країнах, як Франція, Швейцарія, Велика Британія, Хорватія, Польща, Португалія, Данія, Мальта, Ліхтенштейн, Греція та Кіпр, дані за 2025 рік у розрізі за віком відсутні. У Латвії, Ісландії та Литві кількість німецьких пенсіонерів мінімальна — їх там налічується лише по кілька десятків осіб.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Німеччині не існує фіксованої «мінімальної пенсії» для всіх. Розмір виплати залежить від стажу та сплачених страхових внесків. Кожен рік роботи «перетворюється» на пенсійні бали, які й визначають майбутню суму.
Кількість пенсійних балів залежить від рівня доходів: якщо зарплата приблизно відповідає середній по країні, за рік нараховується 1 бал. Надалі ці бали множаться на встановлену суму, що і визначає щомісячну виплату.