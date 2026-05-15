Куди їдуть на пенсію німці: свіжа статистика Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Швейцарія залишається найпопулярнішою європейською країною серед німців, які мешкають за кордоном. За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), на початку 2025 року там налічувалося близько 329 900 громадян ФРН. Однак, коли йдеться про пенсіонерів, картина змінюється: у них є власні улюблені напрямки, які відрізняються від загальної статистики.

Про це пише Ausnews.de.

Міграційні тренди

Згідно з даними Eurostat, за останні десять років кількість німців у Швейцарії зросла приблизно на 11% (орієнтовно на 32 000 осіб). Враховуючи, що населення Швейцарії становить лише дев’ять мільйонів, такий інтерес німців до цієї країни є досить значним.

Не менш популярною є й Австрія — вона посідає друге місце за кількістю німецьких емігрантів: там проживає близько 239 500 громадян Німеччини. За десять років їхня кількість зросла на понад 40% (додалося близько 69 000 осіб). Ймовірно, переїзду сприяють два очевидні чинники: спільна мова та географічна близькість до батьківщини.

Де «осідають» пенсіонери

Серед пенсіонерів ситуація дещо інша. В Австрії мешкає близько 31 900 німців віком від 65 років, але це лише 13,3% від усіх німецьких громадян у країні. Для порівняння: в Іспанії частка літніх німців удвічі вища — 26,8%. Причому кожен 21-й із них уже перетнув межу у 80 років. Це свідчить про те, що Іспанія набагато сильніше приваблює саме пенсіонерів.

За абсолютною кількістю проживаючих німецьких пенсіонерів Іспанія посідає перше місце серед усіх європейських країн. На початку 2024 року там мешкало понад 35 000 німців пенсійного віку. Проте ця цифра помітно менша, ніж десять років тому: у 2013 році таких осіб налічувалося 41 800. Отже, протягом останнього десятиліття Іспанія поступово втрачає популярність серед німецьких пенсіонерів.

Нові напрямки

Натомість інші країни, навпаки, приваблюють дедалі більше літніх німців. Окрім уже згаданої Австрії, зростає кількість переселенців до Швеції, Бельгії, Нідерландів, Болгарії, Угорщини та Італії. Італія при цьому вирізняється особливо: там пенсіонери можуть суттєво скоротити податкові витрати, що робить цю країну фінансово привабливою.

Країна Німців у віці 65+ Іспанія 35 334 Австрія 31 853 Італія 10 032 Угорщина 7 991 Бельгія 6 610 Швеція 5 591 Норвегія 2 271 Люксембург 2 174 Болгарія 2 077 Румунія 1 779 Чехія 1 614

По таких країнах, як Франція, Швейцарія, Велика Британія, Хорватія, Польща, Португалія, Данія, Мальта, Ліхтенштейн, Греція та Кіпр, дані за 2025 рік у розрізі за віком відсутні. У Латвії, Ісландії та Литві кількість німецьких пенсіонерів мінімальна — їх там налічується лише по кілька десятків осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Німеччині не існує фіксованої «мінімальної пенсії» для всіх. Розмір виплати залежить від стажу та сплачених страхових внесків. Кожен рік роботи «перетворюється» на пенсійні бали, які й визначають майбутню суму.

Кількість пенсійних балів залежить від рівня доходів: якщо зарплата приблизно відповідає середній по країні, за рік нараховується 1 бал. Надалі ці бали множаться на встановлену суму, що і визначає щомісячну виплату.

