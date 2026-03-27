Смілянський відреагував щодо штрафу НБУ в 255 тис. грн для «Укрпошти»

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення «Укрпошта Банку».

Про це інформує в дописі Смілянський.

«Претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У «Укрпошті» вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів" — пише він.

Смілянський наголосив: «Звісно, що такий грубий наїзд на базові принципи корпоративного управління, особливо коли це є фокусом наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо надання Україні фінансової допомоги, толерувати не можна. Тому АТ „Укрпошта“, згідно із законом, сплатило виставлений штраф, але буде відстоювати свою позицію в суді. Бо банки НБУ бояться, але, нарешті, хтось має це зробити».

Окремо він порівняв роль регулятора з практиками корпоративного управління у США, стверджуючи, що в американських банківських групах подібний рівень втручання регулятора у діяльність наглядових рад відсутній.

Нагадаємо раніше Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн.

Причини

Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 16 березня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.