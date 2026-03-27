0 800 307 555
укр
Смілянський відреагував щодо штрафу НБУ в 255 тис. грн для «Укрпошти»

Фондовий ринок
195
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення «Укрпошта Банку».
Про це інформує в дописі Смілянський.
«Претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У «Укрпошті» вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів" — пише він.
Смілянський наголосив: «Звісно, що такий грубий наїзд на базові принципи корпоративного управління, особливо коли це є фокусом наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо надання Україні фінансової допомоги, толерувати не можна. Тому АТ „Укрпошта“, згідно із законом, сплатило виставлений штраф, але буде відстоювати свою позицію в суді. Бо банки НБУ бояться, але, нарешті, хтось має це зробити».
Окремо він порівняв роль регулятора з практиками корпоративного управління у США, стверджуючи, що в американських банківських групах подібний рівень втручання регулятора у діяльність наглядових рад відсутній.
Нагадаємо раніше Національний банк України застосував до АТ «Укрпошта» захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 255 000 грн.

Причини

Штраф накладено за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з неподанням товариством до Національного банку інформації / документів та/або їх копій, що запитувалися відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 16 березня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems