Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов Сегодня 13:12 — Финтех и Карты

Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов

В Украине мошенники начали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с уведомлением о вызове на судебное заседание в уголовном производстве.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

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«Такие письма выглядят официально и могут вызвать тревогу — именно на это рассчитывают злоумышленники», — говорится в заявлении.

Что предлагают

▪️ Перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.

▪️ Загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.

Цель мошенников: получить доступ к персональным данным и похитить деньги со счетов; установить вредоносное ПО.

В случае получения такого письма нельзя:

переходить по ссылкам;

загружать файлы или устанавливать какие-либо программы;

отвечать на письмо или контактировать с отправителем.

Что делать

Игнорируйте такие сообщения.

Удалите письмо сразу после получения.

Проверяйте информацию только через официальные источники.

В ведомстве добавили, что настоящий вызов в суд приходит в форме судебной повестки по официальным каналам коммуникаций.

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В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.

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