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Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов

Финтех и Карты
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Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов
Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов
В Украине мошенники начали рассылать электронные письма якобы от имени судебных органов с уведомлением о вызове на судебное заседание в уголовном производстве.
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.
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«Такие письма выглядят официально и могут вызвать тревогу — именно на это рассчитывают злоумышленники», — говорится в заявлении.

Что предлагают

▪️ Перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.
▪️ Загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.
Цель мошенников: получить доступ к персональным данным и похитить деньги со счетов; установить вредоносное ПО.

В случае получения такого письма нельзя:

  • переходить по ссылкам;
  • загружать файлы или устанавливать какие-либо программы;
  • отвечать на письмо или контактировать с отправителем.

Что делать

  • Игнорируйте такие сообщения.
  • Удалите письмо сразу после получения.
  • Проверяйте информацию только через официальные источники.
В ведомстве добавили, что настоящий вызов в суд приходит в форме судебной повестки по официальным каналам коммуникаций.
Вчера писали, что Государственная налоговая служба Украины предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники отправляют якобы от имени налогового ведомства.
В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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