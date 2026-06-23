Мошенники рассылают электронные письма от имени судебных органов

«Такие письма выглядят официально и могут вызвать тревогу — именно на это рассчитывают злоумышленники», — говорится в заявлении.
Что предлагают
▪️ Перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт.
▪️ Загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.
Цель мошенников: получить доступ к персональным данным и похитить деньги со счетов; установить вредоносное ПО.
В случае получения такого письма нельзя:
переходить по ссылкам;
загружать файлы или устанавливать какие-либо программы;
отвечать на письмо или контактировать с отправителем.
Что делать
Игнорируйте такие сообщения.
Удалите письмо сразу после получения.
Проверяйте информацию только через официальные источники.
В ведомстве добавили, что настоящий вызов в суд приходит в форме судебной повестки по официальным каналам коммуникаций.
Вчера писали, что Государственная налоговая служба Украины предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники отправляют якобы от имени налогового ведомства.
В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.