Смелянский отреагировал на решение НБУ его уволить Сегодня 12:35

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский прокомментировал решение Национального банка Украины, признать его не отвечающим требованиям о профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

По словам Смелянского, решение НБУ связано с созданием почтового банка на базе «Укрпочты».

О почтовом банке и позиции НБУ

«Каждый год, когда Укрпочта подходит вплотную к созданию почтового банка, НБУ находит способ этому помешать. Летом 2025 года, когда Верховная Рада проголосовала закон о банках финансовой инклюзии и мы были готовы создать банк, появилось письмо Андрея Пышного о дефолте Укрпочты. Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского. Я так понимаю, в надежде, что пока будет происходить смена руководства, банк будет поставлен на паузу, а следующий руководитель, если он не будет „податливым“ Андрею Пышному, можно будет и не согласовать», — заявил Смелянский.

Поэтому НБУ, по словам Смелянского, принял решение, что СЕО АО «Укрпочта» не отвечает профессиональным требованиям к руководителю финансового учреждения. И согласно этому решению акционер компании — Министерство развития общин и территорий Украины — должен в течение 5 дней отстранить его и назначить другого руководителя.

Юридическая оценка

Смелянский сообщил, что юридическая команда компании будет изучать документы и определять дальнейшие шаги. «Будем привлекать внешних юристов для защиты интересов компании и меня как ее руководителя», — добавил он.

«Акционер или Наблюдательный совет при любых обстоятельствах вправе назначать и увольнять руководителя — с решением НБУ или без него. Конечно, смена руководителя и его влияние также прописаны в наших международных соглашениях, в том числе кредитных, на десятки миллионов евро с ЕБРР. Поэтому с ними мы также соответствующим образом прокоммуникируем ситуацию», — подчеркнул Смелянский.

Также, по его словам, Укрпочта продолжает работать в штатном режиме, а ситуация не повлияла на операционную деятельность предприятия.

Позиция относительно решения регулятора

Комментируя решение НБУ, Смелянский заявил, что не считает его обоснованным и связывает его с личным конфликтом с руководством Национального банка.

«Соответственно, я для себя принял решение „догонять“ и исполнителей этого решения, и его заказчиков — как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение ущерба репутации. И я вас уверяю: во время расследований исполнители на 100% назовут фамилию того, кто дал этот заказ. И я сделаю все, чтобы он полностью ответил за это решение. Догонять буду и за это решение, и за коррупцию, и за неправомерные действия», — добавил Смилянский.

Что известно о решении НБУ

Ранее Finance.ua сообщал , что Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского требованиям по профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смелянского таким, который не отвечает требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг.

После принятия решения АО «Укрпочта» должно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган компании должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта».

В дальнейшем в течение двух месяцев компания должна назначить нового руководителя, отвечающего установленным требованиям по профессиональной пригодности.

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