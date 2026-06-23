Французы создали модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно
Французский разработчик Фабьен Брюн разработал концепцию модульной ветровой турбины, которая может обеспечить электроэнергией регионы, не имеющие доступа к централизованной энергосети.
Об этом сообщает Interesting Engineering со ссылкой на сайт проекта Wind To Watt.
Проект базируется на принципе, что чистая энергия должна быть доступна везде, а не поступать исключительно через гигантские централизованные объекты.
«Wind To Watt разрабатывает модульную, простую в техническом плане и масштабируемую ветроэнергетическую систему, предназначенную для массового производства и внедрения по всему миру без необходимости создания мощной инфраструктуры», — отметил разработчик.
Турбина предназначена для эксплуатации в разных условиях, в том числе и на морских платформах. Система работает без необходимости в тяжелой технике, специализированных кранах или физических изменениях местности.
Особенности конструкции
Турбину изготовляют из алюминиевых труб и пластиковых тентов, что формирует легкую конструкцию. Благодаря такому выбору материалов отпадает необходимость бетонного фундамента и сложных подключений к энергосети. Установку можно транспортировать и монтировать непосредственно на месте без привлечения специализированной техники или специалистов.
Перерабатываемые компоненты
Благодаря использованию алюминия и пластика, проект пытается решить проблему отходов в ветроэнергетике. В традиционных турбинах применяют композитные стеклопластиковые лопасти, которые невозможно утилизировать, поэтому после окончания срока службы они обычно попадают на свалки. Концепция Брюна закладывает полную пригодность деталей к вторичной переработке уже на этапе проектирования.
Экономическая доступность технологии
Розничная цена турбины составляет 2500 евро, а ориентировочные расходы на обслуживание — 50 евро в год. Проект прогнозирует окупаемость инвестиций в течение пяти лет и чистую прибыль в размере 10 тысяч евро в течение 25 лет эксплуатации. Такая ценовая модель делает технологию доступной для отдельных фермеров, изолированных общин и удаленных объектов.
Модульная конструкция для местных нужд
Этот подход позволяет масштабировать систему в соответствии с конкретными потребностями в энергии. По сравнению со стационарными монолитными ветрогенераторами такие модульные блоки легче транспортировать, ремонтировать и адаптировать к различным локациям. Это делает их гибким инструментом, а не постоянным инфраструктурным проектом.
Ориентация на мировые рынки
Несмотря на то, что проект все еще находится в стадии разработки, он уже получил техническое и коммерческое признание на международном уровне. Компания сформировала базу из более чем 90 стратегических контактов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Эта сеть ориентирована на регионы, которые часто остаются без внимания при традиционном внедрении возобновляемой энергетики.
Поделиться новостью
Также по теме
Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)
ПартнерскаяDOROFEEVA стала культурным партнёром Binance в Украине
ChatGPT появился в Viber: какие новые функции доступны
Новый кроссовер Renault вышел на рынок Украины (фото)
Tesla на автопилоте врезалась в дом, погиб человек — детали
Какие ограничения на дорогах вводятся: кого касается