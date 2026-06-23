Французы создали модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Французский разработчик Фабьен Брюн разработал концепцию модульной ветровой турбины, которая может обеспечить электроэнергией регионы, не имеющие доступа к централизованной энергосети.

Об этом сообщает Interesting Engineering со ссылкой на сайт проекта Wind To Watt

Проект базируется на принципе, что чистая энергия должна быть доступна везде, а не поступать исключительно через гигантские централизованные объекты.

«Wind To Watt разрабатывает модульную, простую в техническом плане и масштабируемую ветроэнергетическую систему, предназначенную для массового производства и внедрения по всему миру без необходимости создания мощной инфраструктуры», — отметил разработчик.

Турбина предназначена для эксплуатации в разных условиях, в том числе и на морских платформах. Система работает без необходимости в тяжелой технике, специализированных кранах или физических изменениях местности.

Особенности конструкции

Турбину изготовляют из алюминиевых труб и пластиковых тентов, что формирует легкую конструкцию. Благодаря такому выбору материалов отпадает необходимость бетонного фундамента и сложных подключений к энергосети. Установку можно транспортировать и монтировать непосредственно на месте без привлечения специализированной техники или специалистов.

Перерабатываемые компоненты

Благодаря использованию алюминия и пластика, проект пытается решить проблему отходов в ветроэнергетике. В традиционных турбинах применяют композитные стеклопластиковые лопасти, которые невозможно утилизировать, поэтому после окончания срока службы они обычно попадают на свалки. Концепция Брюна закладывает полную пригодность деталей к вторичной переработке уже на этапе проектирования.

Экономическая доступность технологии

Розничная цена турбины составляет 2500 евро, а ориентировочные расходы на обслуживание — 50 евро в год. Проект прогнозирует окупаемость инвестиций в течение пяти лет и чистую прибыль в размере 10 тысяч евро в течение 25 лет эксплуатации. Такая ценовая модель делает технологию доступной для отдельных фермеров, изолированных общин и удаленных объектов.

Модульная конструкция для местных нужд

Этот подход позволяет масштабировать систему в соответствии с конкретными потребностями в энергии. По сравнению со стационарными монолитными ветрогенераторами такие модульные блоки легче транспортировать, ремонтировать и адаптировать к различным локациям. Это делает их гибким инструментом, а не постоянным инфраструктурным проектом.

Ориентация на мировые рынки

Несмотря на то, что проект все еще находится в стадии разработки, он уже получил техническое и коммерческое признание на международном уровне. Компания сформировала базу из более чем 90 стратегических контактов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Эта сеть ориентирована на регионы, которые часто остаются без внимания при традиционном внедрении возобновляемой энергетики.

УНІАН По материалам:

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