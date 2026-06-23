0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Французы создали модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно

Технологии&Авто
25
Французский разработчик Фабьен Брюн разработал концепцию модульной ветровой турбины, которая может обеспечить электроэнергией регионы, не имеющие доступа к централизованной энергосети.
Об этом сообщает Interesting Engineering со ссылкой на сайт проекта Wind To Watt.
Проект базируется на принципе, что чистая энергия должна быть доступна везде, а не поступать исключительно через гигантские централизованные объекты.
«Wind To Watt разрабатывает модульную, простую в техническом плане и масштабируемую ветроэнергетическую систему, предназначенную для массового производства и внедрения по всему миру без необходимости создания мощной инфраструктуры», — отметил разработчик.
Турбина предназначена для эксплуатации в разных условиях, в том числе и на морских платформах. Система работает без необходимости в тяжелой технике, специализированных кранах или физических изменениях местности.

Особенности конструкции

Турбину изготовляют из алюминиевых труб и пластиковых тентов, что формирует легкую конструкцию. Благодаря такому выбору материалов отпадает необходимость бетонного фундамента и сложных подключений к энергосети. Установку можно транспортировать и монтировать непосредственно на месте без привлечения специализированной техники или специалистов.

Перерабатываемые компоненты

Благодаря использованию алюминия и пластика, проект пытается решить проблему отходов в ветроэнергетике. В традиционных турбинах применяют композитные стеклопластиковые лопасти, которые невозможно утилизировать, поэтому после окончания срока службы они обычно попадают на свалки. Концепция Брюна закладывает полную пригодность деталей к вторичной переработке уже на этапе проектирования.

Экономическая доступность технологии

Розничная цена турбины составляет 2500 евро, а ориентировочные расходы на обслуживание — 50 евро в год. Проект прогнозирует окупаемость инвестиций в течение пяти лет и чистую прибыль в размере 10 тысяч евро в течение 25 лет эксплуатации. Такая ценовая модель делает технологию доступной для отдельных фермеров, изолированных общин и удаленных объектов.

Модульная конструкция для местных нужд

Этот подход позволяет масштабировать систему в соответствии с конкретными потребностями в энергии. По сравнению со стационарными монолитными ветрогенераторами такие модульные блоки легче транспортировать, ремонтировать и адаптировать к различным локациям. Это делает их гибким инструментом, а не постоянным инфраструктурным проектом.

Ориентация на мировые рынки

Несмотря на то, что проект все еще находится в стадии разработки, он уже получил техническое и коммерческое признание на международном уровне. Компания сформировала базу из более чем 90 стратегических контактов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Эта сеть ориентирована на регионы, которые часто остаются без внимания при традиционном внедрении возобновляемой энергетики.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems