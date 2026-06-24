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Эстонский стартап ищет 100 млн евро на создание противоракетной системы

Технологии&Авто
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Ракета-перехватчик Frankenburg Mark
Ракета-перехватчик Frankenburg Mark
Эстонский оборонный стартап Frankenburg Technologies ведет переговоры о привлечении около 100 миллионов евро на разработку системы противоракетной обороны, способной сбивать тактические баллистические ракеты.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналог американской Patriot

Система по назначению похожа на американский Patriot, но должна стоить значительно дешевле имеющихся перехватчиков.
Спрос на такие решения вырос из-за войны на Ближнем Востоке и сложностей с приобретением американского оружия — Patriot стало труднее купить из-за ограниченного предложения и высокой конкуренции.
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У Frankenburg уже есть опыт в разработке средств ПВО — компания создала небольшие недорогие ракеты для уничтожения ударных дронов. В прошлом году она успешно их испытала: ракеты длиной около 60 сантиметров летят со скоростью более тысячи километров в час и должны стоить дешевле дронов типа Shahed. Компания уже поставляет их в две страны НАТО и планирует производить сотню единиц в день до конца 2026 года.

Что известно о Frankenburg

Frankenburg основали бывшие чиновники Министерства обороны Эстонии и военные. В команду привлекли инженеров, участвовавших в разработке европейских ракет IRIS-T и британских SPEAR 3. Сбор средств на новую систему планируют завершить в ближайшие недели.
По материалам:
hromadske
ЭстонияСтартапИнновации
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