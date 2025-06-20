Американский военный гигант хочет удвоить производство ракет Patriot — Finance.ua

Американский военный гигант хочет удвоить производство ракет Patriot Сегодня 05:45 — Технологии&Авто

Американский военный гигант хочет удвоить производство ракет Patriot

Американский производитель ракет Patriot — Raytheon, второй по величине производитель оружия в мире, заявил, что будет инвестировать в европейское производство систем противовоздушной обороны, поскольку компания наблюдает резкий рост заказов как для обороны ЕС, так и для отправки в Украину.

Об этом сообщает Euractiv

По словам руководителя подразделения наземных и противовоздушных систем Тома Лалиберти, это побуждает Raytheon к еще более глубокому сотрудничеству с производителями вооружений, базирующимися в ЕС и Украине. Он отметил, что Raytheon сейчас планирует дальнейшее расширение в Европе.

«Мы работаем с нашими цепями поставок, чтобы увеличить производственные мощности», — сказал он.

Лалиберти отметил, что постройка новых заводов в Европе критически важно для удовлетворения высокого спроса на Patriot, очереди на поставку которых достигают десяти лет, и на другое оружие Raytheon. По его словам, заводы в Германии и Испании имеют решающее значение для европейского производства. В частности, Германия и Швейцария недавно заключили масштабные контракты на закупку Patriot. Согласно контрактам, европейские союзники по НАТО ожидают дополнительных 1000 ракет Patriot, что, по словам Лалиберти, означает, что Raytheon сможет удвоить мировое производство ракет к 2028 или 2030 году.

«Мы также постепенно увеличиваем наши мощности в США, но настоящий скачок — это немецкие мощности», — сказал Лалиберти.

Лалиберти также сообщил, что на сегодняшний день главными вызовами для Raytheon является доступ к деталям для твердотопливных ракетных двигателей для варианта GEM-T Patriot и для боеголовок, отметив, что обеспечение поставок необходимых компонентов для увеличения производства ракет является нелегкой задачей.

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Поскольку многие европейские правительства сейчас сосредоточены на восстановлении собственных оборонных промышленных мощностей и закупке оружия отечественного производства, Лалиберти сказал, что Raytheon открыта для развития деловых отношений с подрядчиками из ЕС. По его словам, рассматриваются возможные создания совместных предприятий и другие соглашения с европейскими фирмами.

Raytheon также видит новые возможности бизнеса в Украине.

«Основная дискуссия с украинскими заказчиками касается того, как лучше обеспечить их системами как можно скорее. Мы продолжаем обсуждать с (представителями. — Ред.) их промышленности соответствующие меры, которые они могут принять для участия в производстве и поддержке имеющихся у них систем и, надеемся, новых систем, которые они получат», — сказал Лалиберти.

Raytheon возобновил ранее приостановленное производство ракет Stinger в ответ на высокий спрос из-за войны в Украине. Лалиберти сказал, что производство «вероятнее всего» продолжится даже после того, как Raytheon представит Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), предназначенный для замены Stinger.

Укрінформ По материалам:

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