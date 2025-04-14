Украина готова купить одну систему Patriot за $1,5 млрд — Зеленский Сегодня 19:15

Украина готова купить одну систему Patriot за $1,5 млрд — Зеленский

Украина готова купить одну систему ПВО «Patriot» за $1,5 млрд, однако стране нужно не менее 10 систем, чтобы защитить некоторые города.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью для CBS News

«Одну систему, которая стоит 1,5 миллиарда долларов, мы готовы купить, а нам нужно, по меньшей мере, 10 систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданские… Мы готовы заплатить эти 1,5 миллиарда долларов, мы найдем эти деньги и все заплатим», — сказал Зеленский.

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По словам президента, вторым вариантом защиты Украины являются лицензии на производство систем «Patriot» и ракет к ним, о чем Зеленский просил не только администрацию Трампа, но и Байдена.

«Мы хотели за это заплатить, получить лицензии, а затем понять, как, в какие сроки мы можем построить полноценную систему закрытия нашего неба», — пояснил Зеленский.

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Он добавил, что есть страны, где стоят системы «Patriot», но там не ведутся военные действия. Эти системы можно было бы передать Украине.

«Мы даже были готовы получить их (системы ПВО. — Ред.) в аренду. Понимая, что если будет какой-то вызов в той или иной стране, если их нужно будет очень быстро вернуть, мы придем», — заметил президент.

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