Сколько стоит один запуск ракеты из Patriot — Finance.ua

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Сколько стоит один запуск ракеты из Patriot

Казна и Политика
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Сколько стоит один запуск ракеты из Patriot
Сколько стоит один запуск ракеты из Patriot, Фото: mil.in.ua
Ветеран антитеррористической операции и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут сообщил, что один запуск ракеты из зенитного ракетного комплекса Patriot стоит от 3 до 5 млн долларов.
Об этом Тарас Чмут рассказал в интервью Militarnyi на YouTube.
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«Вы не представляете, насколько дорого современное оружие с точки зрения эксплуатации. Купить — это еще полбеды, но один выстрел Patriot, если я не ошибаюсь, — от 3 до 5 миллионов долларов», — отметил эксперт.
Он добавляет, что одна отраженная атака россиян равна годовому бюджету всех волонтерских организаций — а это Patriot пустил всего 10 ракет.
«Вопрос, что сейчас мы за это не платим. А когда начнем платить, на этом все закончится. Потому что таких денег нет ни у нас, ни в большинстве стран мира», — добавил Чмут.
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Что известно о Patriot

MIM-104 Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, производителем которого является Raytheon Technologies. Название ЗРК получил от радара AN/MPQ-53 Patriot, являющегося сердцевиной системы.
Patriot заменил системы Nike Hercules и MIM-23 Hawk как системы ПВО высокого и среднего уровня армии США и соответственно тактическую систему ПВО среднего уровня.
Кроме того, Patriot выполняет главную функцию системы противоракетной обороны, что является его основной миссией.
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По прогнозам, Patriot должен работать минимум до 2040 года.
Нидерланды уже присоединились к коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укреплять наступательный потенциал Украины в войне против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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