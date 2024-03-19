Падение обломков дронов в Одесской области привело к ущербу окружающей среде на 31 миллион гривен — Finance.ua
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Падение обломков дронов в Одесской области привело к ущербу окружающей среде на 31 миллион гривен

Казна и Политика
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В ночь на 5 марта в Одесской области произошло событие, которое привело к серьезному ущербу для окружающей среды и местных жителей, пишет nn.od.ua.
Падение обломков сбитых дронов привело к повреждению рекреационного объекта, газопровода и жилых домов в частном секторе.
Госинспекторы установили, что более 1,4 тысячи квадратных метров земельных участков были засорены металлическими обломками и строительными отходами.
Ущерб, причиненный этим событием, оценивается более чем в 31 миллион гривен.
По материалам:
Finance.ua
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