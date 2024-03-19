Падение обломков дронов в Одесской области привело к ущербу окружающей среде на 31 миллион гривен — Finance.ua

Падение обломков дронов в Одесской области привело к ущербу окружающей среде на 31 миллион гривен Сегодня 21:33 — Казна и Политика

В ночь на 5 марта в Одесской области произошло событие, которое привело к серьезному ущербу для окружающей среды и местных жителей, пишет nn.od.ua.

Падение обломков сбитых дронов привело к повреждению рекреационного объекта, газопровода и жилых домов в частном секторе.

Госинспекторы установили, что более 1,4 тысячи квадратных метров земельных участков были засорены металлическими обломками и строительными отходами.

Ущерб, причиненный этим событием, оценивается более чем в 31 миллион гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.