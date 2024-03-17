В ЮНЕСКО оценили ущерб, причиненный российской агрессией научной инфраструктуре Украины — Finance.ua
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В ЮНЕСКО оценили ущерб, причиненный российской агрессией научной инфраструктуре Украины

Казна и Политика
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В ЮНЕСКО оценили ущерб, причиненный российской агрессией научной инфраструктуре Украины
В ЮНЕСКО оценили ущерб, причиненный российской агрессией научной инфраструктуре Украины, Фото: stroyobzor.ua
Из-за полномасштабного российского вторжения в Украине разрушены или повреждены 1433 здания научных учреждений. Восстановление государственной научной инфраструктуры обойдется в 1,26 миллиарда долларов.
Об этом говорится в отчете учреждения ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).
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По данным исследования, 1443 здания, принадлежащие 177 научным учреждениям, повреждены или разрушены из-за вторжения россии.
«Восстановление этих зданий будет стоить более 1,21 миллиарда долларов США, в том числе 980,5 миллионов долларов отдельно для университетов, поскольку они понесли наибольший ущерб», — заявляет ЮНЕСКО.
Отмечается, что самым большим разрушениям подверглась научная инфраструктура Харькова и области.
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Кроме этого, из-за российского вторжения повреждено более 750 единиц научного и технического оборудования, большинство из которых не подлежат ремонту. Стоимость восстановления этого оборудования оценивается в 45,9 млн долларов.
В ЮНЕСКО заявили, что наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Института проблем безопасности атомных электростанций вблизи Запорожья.
«Важное оборудование для мониторинга состояния атомной промышленности было похищено или уничтожено, включая уникальную радиологическую лабораторию, которая контролирует уровень радиации. Потеря этого оборудования для мониторинга представляет серьезную угрозу безопасности для более широкого региона», — добавили в ЮНЕСКО.
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В феврале руководитель бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Бардески сообщила, что за два года ЮНЕСКО вложила в Украину 66 млн долларов. Больше всего Япония предоставила — 25 млн долларов.
Напомним,
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Справка Finance.ua:

  • по предварительной оценке, ущерб от оккупации Запорожской атомной электростанции россиянами составляет 30 млрд грн, недополученная выгода Энергоатома — более 167 млрд грн;
  • окружающая среда Украины значительно пострадала с начала полномасштабного вторжения. Сумма причиненного ущерба оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Deutsche Welle
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