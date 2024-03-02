Нидерланды присоединились к инициативе Чехии и выделят средства на боеприпасы для Украины — Finance.ua

Нидерланды присоединились к инициативе Чехии и выделят средства на боеприпасы для Украины
Нидерланды присоединятся к инициативе Чехии относительно быстрой доставки в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов и предоставят более 100 млн евро.
Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«Прежде всего, важно выполнить то, что мы обещали, и посмотреть, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 млн евро на чешскую инициативу быстрой доставки в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов», — написал он после состоявшейся в Париже конференции европейских лидеров, посвященной помощи Украине.
Премьер-министр добавляет, что украинские воины мужественно отбивают атаки врага в течение двух лет, однако россия продолжает оказывать давление на передовой.
«Мы знаем, что путин готовится к долгой войне. Мы должны продолжать демонстрировать непоколебимую поддержку. Именно поэтому Нидерланды также заключают соглашение о безопасности с Украиной, чтобы продолжать оказывать поддержку стране в течение следующих 10 лет. Ради будущей безопасности Украины и нашей собственной безопасности», — подчеркнул Рютте.
Напомним, Нидерланды уже присоединились к коалиции беспилотников для Украины. В рамках коалиции Амстердам будет поставлять Киеву передовые беспилотные технологии и укреплять наступательный потенциал Украины в войне против россии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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