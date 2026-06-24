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Oracle сократила 21 000 сотрудников, потратив на увольнение $1,84 млрд

Технологии&Авто
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В этом году Oracle потратила $1,84 млрд на выходное пособие и другие расходы
В этом году Oracle потратила $1,84 млрд на выходное пособие и другие расходы
В 2026 году общее количество сотрудников компании Oracle сократилось на 13%, или примерно на 21 000 сотрудников, из-за изменения структуры бизнеса и массового перехода на искусственный интеллект.
Согласно годовому отчету компании, по состоянию на 31 мая 2026 года общий штат составил 141 000 работников по сравнению с примерно 162 000 за аналогичный период прошлого года, сообщает Reuters.

Расходы на выходное пособие и прочие издержки

В этом году Oracle потратила $1,84 млрд на выходное пособие и другие расходы, связанные с увольнением работников в рамках реструктуризации. Это существенно превышает показатель предыдущего года, когда на эти нужды было израсходовано $374 млн.
В документе также отмечено, что кадровые изменения произошли под влиянием различных факторов, среди которых изменения в руководстве и продуктовой линейке, проблемы с эффективностью, изменение стратегических приоритетов и поглощение других компаний.
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С начала года появлялись многочисленные сообщения о сокращениях в компании. В мае изданию TIME стало известно, что Oracle вроде бы уволила почти 30 000 работников ради ИИ. Годовой финансовый отчет компании раскрыл точную цифру сокращений.

Волнения в обществе из-за потери рабочих мест

В обществе быстро растет беспокойство по поводу потери рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта. По данным сайта Layoffs. fyi, отслеживающего увольнение в ІТ-секторе, с начала этого года 196 технологических компаний уже сократили более 119 800 сотрудников.
Oracle, долгое время остававшаяся меньшим игроком на рынке облачных вычислений, в последние месяцы заключила масштабные соглашения по дата-центрам с OpenAI и Meta. Это позволит ей более жестко конкурировать с такими соперниками, как Amazon и Microsoft.
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Однако, в отличие от этих технологических гигантов, финансирующих свои огромные затраты за счет больших денежных потоков, Oracle пришлось прибегнуть к использованию собственных денежных резервов и выпуску долговых обязательств. Акции компании в текущем году упали примерно на 10%.
В начале этого месяца Oracle заявила, что ожидает чистые капитальные расходы на уровне около $70 млрд в текущем финансовом году. Чтобы профинансировать это, компания привлечет еще $40 млрд из-за выпуска долговых обязательств и акций, включая ранее анонсированную эмиссию акций на сумму $20 млрд.
По материалам:
dev.ua
ИИРабота
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