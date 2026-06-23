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Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)

Технологии&Авто
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Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)
Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)
Geely опубликовала официальные изображения нового внедорожника Galaxy Cruiser 700, который выйдет на китайский рынок к концу 2026 года. Новинка станет серийной версией концепта Galaxy Cruiser, представленного на автосалоне в Шанхае в 2025 году и получит мощную гибридную силовую установку с суммарной отдачей 1113 л.с.
Внедорожник отличается квадратным кузовом, прямоугольными фарами, массивными бамперами, расширенными колесными арками и задней дверью с вынесенным запасным колесом. На крыше установлен LiDAR-сканер, а в передней части интегрирован миллиметровый радар.
Облик Galaxy Cruiser 700 дополняют традиционные дверные ручки, рейлинги на крыше и рельефный капот с узким воздухозаборником. Вертикальные задние фонари состоят из 3-х квадратных световых частей. С некоторых ракурсов модель напоминает Land Rover Defender, а также китайские Jetour T2 и Jetour G700.
Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)
Особенностью новинки стала независимая задняя подвеска. Над центральным стоп-сигналом находится камера, указывающая на использование цифрового зеркала заднего вида. Такое решение должно компенсировать ограниченную обзорность через запасное колесо на дверях багажника.
Ожидается, что внедорожник получит водительскую систему помощи G-ASD G-Pilot H7 на базе чипа Nvidia AGX Thor с производительностью 700 TOPS. Комплекс будет поддерживать режим Navigate On Autopilot (NOA) для движения как по автомагистралям, так и по городским дорогам.
Силовая установка Galaxy Cruiser 700 совмещает бензиновый двигатель и три электромотора. Пиковая мощность системы составляет 830 кВт (1113 л.с.). Два электродвигателя установлены на задней оси и соединены через специальный блокировочный механизм. Также Geely заявляет о собственной системе динамического контроля, позволяющей автомобилю успешно проходить «лосиный тест» на скорости до 80 км/ч.
Производитель ранее сообщал, что соотношение мощности к массе Galaxy Cruiser 700 составляет 288 кВт на тонну. Это указывает на ориентировочную снаряженную массу около 2880 кг.
По материалам:
MMR
Авто
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