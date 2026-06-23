Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото) Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Geely показала свой самый мощный внедорожник Galaxy Cruiser 700 (фото)

Geely опубликовала официальные изображения нового внедорожника Galaxy Cruiser 700, который выйдет на китайский рынок к концу 2026 года. Новинка станет серийной версией концепта Galaxy Cruiser, представленного на автосалоне в Шанхае в 2025 году и получит мощную гибридную силовую установку с суммарной отдачей 1113 л.с.

Внедорожник отличается квадратным кузовом, прямоугольными фарами, массивными бамперами, расширенными колесными арками и задней дверью с вынесенным запасным колесом. На крыше установлен LiDAR-сканер, а в передней части интегрирован миллиметровый радар.

Облик Galaxy Cruiser 700 дополняют традиционные дверные ручки, рейлинги на крыше и рельефный капот с узким воздухозаборником. Вертикальные задние фонари состоят из 3-х квадратных световых частей. С некоторых ракурсов модель напоминает Land Rover Defender, а также китайские Jetour T2 и Jetour G700.

Особенностью новинки стала независимая задняя подвеска. Над центральным стоп-сигналом находится камера, указывающая на использование цифрового зеркала заднего вида. Такое решение должно компенсировать ограниченную обзорность через запасное колесо на дверях багажника.

Ожидается, что внедорожник получит водительскую систему помощи G-ASD G-Pilot H7 на базе чипа Nvidia AGX Thor с производительностью 700 TOPS. Комплекс будет поддерживать режим Navigate On Autopilot (NOA) для движения как по автомагистралям, так и по городским дорогам.

Силовая установка Galaxy Cruiser 700 совмещает бензиновый двигатель и три электромотора. Пиковая мощность системы составляет 830 кВт (1113 л.с.). Два электродвигателя установлены на задней оси и соединены через специальный блокировочный механизм. Также Geely заявляет о собственной системе динамического контроля, позволяющей автомобилю успешно проходить «лосиный тест» на скорости до 80 км/ч.

Производитель ранее сообщал, что соотношение мощности к массе Galaxy Cruiser 700 составляет 288 кВт на тонну. Это указывает на ориентировочную снаряженную массу около 2880 кг.

MMR По материалам:

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