Почему Глава «Укрпочты» обратился к части украинцев и назвал их «козлами» Сегодня 19:33 — Мир

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал людей, обсуждающих его доход в должности, «козлами».

Соответствующее заявление руководитель почтового оператора сделал во время интервью каналу « Апостроф ».

Комментируя заявления некоторых украинцев по поводу астрономических доходов гендиректора «Укрпочты», он заявил, что они «платят меньше налогов» и приносят меньше пользы ВСУ.

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«Вот козлы, которые кричат ​​о моей зарплате, так они налогов платят меньше. С них пользы Вооруженным силам меньше в десятки раз, чем с меня. Я говорю давайте сразу по налогам. Что вы любите страну бесплатно? Давайте любить Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы о любви.

По словам Смелянского, его заработная плата составляет 836 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов.

Также руководитель Укрпочты рассказал, какие показатели эффективности ставит перед компанией государство как акционер. По его словам, Министерство развития общин и территорий ежегодно формирует так называемое «письмо ожиданий», в котором определяются ключевые цели для предприятия. В их числе обеспечение работы почтового оператора в 100% населенных пунктов Украины.

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Смелянский также отметил, что ожидаемая чистая прибыль компании составляет несколько десятков миллионов гривен в год.

204,8 млн грн. Это на 1,1 млн грн, или 0,5%, больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако на 40% меньше запланированного показателя. Напомним, Национальный почтовый оператор «Укрпочта» в январе-марте 2026 года получил чистый убыток в размереЭто на 1,1 млн грн, или 0,5%, больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако на 40% меньше запланированного показателя.

В первом квартале 2026 года компания сократила выручку на 0,1% (на 5 млн грн) до 3,34 млрд грн, что также на 2% меньше плана.

15,8 млн внутренних и международных отправлений письменной корреспонденции (против 20,9 млн. год назад);

9,8 млн посылок (11,1 млн);

18,3 млн платежей (22,4 млн).

УНІАН По материалам:

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