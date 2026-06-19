Почему Глава «Укрпочты» обратился к части украинцев и назвал их «козлами»

«Вот козлы, которые кричат о моей зарплате, так они налогов платят меньше. С них пользы Вооруженным силам меньше в десятки раз, чем с меня. Я говорю давайте сразу по налогам. Что вы любите страну бесплатно? Давайте любить Украину за деньги. И давайте посмотрим, кто сколько налогов заплатил. Вот тогда мы о любви.
По словам Смелянского, его заработная плата составляет 836 тысяч гривен в месяц до уплаты налогов.
Также руководитель Укрпочты рассказал, какие показатели эффективности ставит перед компанией государство как акционер. По его словам, Министерство развития общин и территорий ежегодно формирует так называемое «письмо ожиданий», в котором определяются ключевые цели для предприятия. В их числе обеспечение работы почтового оператора в 100% населенных пунктов Украины.
Смелянский также отметил, что ожидаемая чистая прибыль компании составляет несколько десятков миллионов гривен в год.
Напомним, Национальный почтовый оператор «Укрпочта» в январе-марте 2026 года получил чистый убыток в размере 204,8 млн грн. Это на 1,1 млн грн, или 0,5%, больше, чем за аналогичный период 2025 года, однако на 40% меньше запланированного показателя.
В первом квартале 2026 года компания сократила выручку на 0,1% (на 5 млн грн) до 3,34 млрд грн, что также на 2% меньше плана.
15,8 млн внутренних и международных отправлений письменной корреспонденции (против 20,9 млн. год назад);