Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика) Сегодня 08:04 — Мир

Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)

Среди государств-членов Евросоюза и еврозоны самые высокие показатели вакансий в первом квартале 2026 года были зафиксированы в Нидерландах (4,0%) и Бельгии (3,4%).

Об этом пишет Евростат

Далее следуют Мальта (3,3%) и Австрия (3,1%).

Самые низкие показатели

Наблюдались в Румынии (0,6%) и Польше (0,8%), далее следуют Болгария, Испания и Словакия (все по 0,9%).

Распределение по видам экономической деятельности

Ниже представлен уровень вакансий в еврозоне и ЕС по видам экономической деятельности в первом квартале 2026 года. Данные отображаются для предпринимательской экономики, которой доступны данные из всех стран ЕС.

Наивысшие уровни вакансий для еврозоны и ЕС соответственно были зафиксированы в следующих разделах NACE Rev 2.1:

Раздел O: «Административная и вспомогательная деятельность», включающая агентства временного трудоустройства (3,2% в еврозоне, 3,1% в ЕС),

«Административная и вспомогательная деятельность», включающая агентства временного трудоустройства (3,2% в еврозоне, 3,1% в ЕС), Раздел I: «Деятельность в сфере размещения и общественного питания» (3,2% в еврозоне, 3,0% в ЕС),

«Деятельность в сфере размещения и общественного питания» (3,2% в еврозоне, 3,0% в ЕС), Раздел F: «Строительство» (3,1% в еврозоне, 2,8% в ЕС),

«Строительство» (3,1% в еврозоне, 2,8% в ЕС), Раздел K: «Телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, вычислительная инфраструктура и другие виды информационных услуг» (2,8% в еврозоне, 2,6% в ЕС),

«Телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, вычислительная инфраструктура и другие виды информационных услуг» (2,8% в еврозоне, 2,6% в ЕС), Раздел N: «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (2,5% в еврозоне, 2,4% в ЕС).

Напомним, по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона бежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.

По сравнению с концом марта 2026 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины возросло на 42 990 (+1,0%). Страны ЕС, которые принимают наибольшее количество лиц, получивших временную защиту:

Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),

Польша (971 255 человек; 22,2%)

Чехия (384435 человек; 8,8%).

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