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Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)

Мир
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Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)
Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)
Среди государств-членов Евросоюза и еврозоны самые высокие показатели вакансий в первом квартале 2026 года были зафиксированы в Нидерландах (4,0%) и Бельгии (3,4%).
Об этом пишет Евростат.
Далее следуют Мальта (3,3%) и Австрия (3,1%).

Самые низкие показатели

Наблюдались в Румынии (0,6%) и Польше (0,8%), далее следуют Болгария, Испания и Словакия (все по 0,9%).
Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)

Распределение по видам экономической деятельности

Ниже представлен уровень вакансий в еврозоне и ЕС по видам экономической деятельности в первом квартале 2026 года. Данные отображаются для предпринимательской экономики, которой доступны данные из всех стран ЕС.
Наивысшие уровни вакансий для еврозоны и ЕС соответственно были зафиксированы в следующих разделах NACE Rev 2.1:
  • Раздел O: «Административная и вспомогательная деятельность», включающая агентства временного трудоустройства (3,2% в еврозоне, 3,1% в ЕС),
  • Раздел I: «Деятельность в сфере размещения и общественного питания» (3,2% в еврозоне, 3,0% в ЕС),
  • Раздел F: «Строительство» (3,1% в еврозоне, 2,8% в ЕС),
  • Раздел K: «Телекоммуникации, компьютерное программирование, консалтинг, вычислительная инфраструктура и другие виды информационных услуг» (2,8% в еврозоне, 2,6% в ЕС),
  • Раздел N: «Профессиональная, научная и техническая деятельность» (2,5% в еврозоне, 2,4% в ЕС).
Где больше всего вакансий в Еврозоне летом 2026 года (инфографика)
Напомним, по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона бежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.
По сравнению с концом марта 2026 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины возросло на 42 990 (+1,0%). Страны ЕС, которые принимают наибольшее количество лиц, получивших временную защиту:
  • Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),
  • Польша (971 255 человек; 22,2%)
  • Чехия (384435 человек; 8,8%).
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Ранее Finance.ua писал, что исследование показало самые дешевые и самые дорогие места для краткосрочного пребывания в Европе в 2026 году.
Значительная часть Восточной Европы известна своей доступностью, и исследования AirDNA это подтверждают. Страны здесь предлагают уникальный культурный опыт, собственный бренд природной красоты и историю, так же богатую, как и страны дальше на запад, по более низкими ценами.
Северная Македония — самая дешевая страна в Европе для аренды жилья на отдых, со средней ценой аренды всего 39,81 евро.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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