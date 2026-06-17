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ТОП-10 лучших направлений в Европе для бегущих от летней жары

Мир
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ТОП-10 лучших направлений в Европе для бегущих от летней жары
ТОП-10 лучших направлений в Европе для бегущих от летней жары
Туристическое приложение Polarsteps запустило свой первый «Индекс летней жары», который анализирует 25 европейских стран с учетом факторов, начиная от дневной и ночной температуры и заканчивая условиями для купания в море.
Это исследование базируется на опросе Polarsteps, проведенном в апреле 2026 года, который показал, что 35% путешественников выбрали более прохладное место для своего летнего отпуска в этом году, и что свыше каждого пятого впервые сделал это изменение, пишет euronews.
Индекс объединяет шесть различных факторов, влияющих на комфортность места назначения в летние месяцы. К ним относятся:
  • Средняя дневная температура в августе,
  • Средняя ночная температура в августе,
  • Более низкая средняя температура морской воды в августе,
  • Лесная зона,
  • Плотность населения,
  • Возможность бесплатного кемпинга.
Создано finance.ua с помощью ИИ
Создано finance.ua с помощью ИИ

Куда поехать, чтобы сбежать от жары

Исландия возглавляет общий рейтинг с оценкой 83,81 из 100 благодаря средней дневной температуре в августе всего 10,7°C, прохладным ночам 8,1°C, возможности легального кемпинга и самой низкой плотности населения в Европе.
Финляндия занимает второе место и имеет самый высокий балл по природе. Почти три четверти страны покрыты лесами, а температура в августе колеблется вблизи приятных 17 °C, что делает ее идеальным местом для пеших прогулок и активного отдыха на открытом воздухе в разгар лета.
Норвегия завершает пьедестал благодаря сочетанию мягких летних температур и холодных мест для купания в Европе. Средняя температура воды Ню-Олесунда в августе составляет всего 5,3°C, а ее огромные дикие территории и возможность легального кемпинга повышают ее привлекательность.
Со средней дневной температурой в августе 17 °C Швеция занимает четвертое место. Преимущества страны в ее обширных лесах и конституционном праве на доступ к природе, известном как «Allemansrätten».
Эстония, Латвия и Литва также входят в первую десятку, позиционирующую страны Балтии как новые альтернативы для тех, кто ищет более прохладный летний отдых, не нуждаясь в путешествии так далеко на север, как Скандинавия.
Атлантические течения означают, что некоторые районы Франции (Портсолл, 15,1ºC), Испании (А-Гуарда, 16,6ºC) и Португалии (Виана-ду-Каштелу, 16,6ºC) предлагают одни из самых холодных морских ванн в Европе, несмотря на тепло.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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