ТОП-10 лучших направлений в Европе для бегущих от летней жары Сегодня 21:00 — Мир

ТОП-10 лучших направлений в Европе для бегущих от летней жары

Туристическое приложение Polarsteps запустило свой первый «Индекс летней жары», который анализирует 25 европейских стран с учетом факторов, начиная от дневной и ночной температуры и заканчивая условиями для купания в море.

Это исследование базируется на опросе Polarsteps , проведенном в апреле 2026 года, который показал, что 35% путешественников выбрали более прохладное место для своего летнего отпуска в этом году, и что свыше каждого пятого впервые сделал это изменение, пишет euronews

Индекс объединяет шесть различных факторов, влияющих на комфортность места назначения в летние месяцы. К ним относятся:

Средняя дневная температура в августе,

Средняя ночная температура в августе,

Более низкая средняя температура морской воды в августе,

Лесная зона,

Плотность населения,

Возможность бесплатного кемпинга.

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Куда поехать, чтобы сбежать от жары

Исландия возглавляет общий рейтинг с оценкой 83,81 из 100 благодаря средней дневной температуре в августе всего 10,7°C, прохладным ночам 8,1°C, возможности легального кемпинга и самой низкой плотности населения в Европе.

Финляндия занимает второе место и имеет самый высокий балл по природе. Почти три четверти страны покрыты лесами, а температура в августе колеблется вблизи приятных 17 °C, что делает ее идеальным местом для пеших прогулок и активного отдыха на открытом воздухе в разгар лета.

Норвегия завершает пьедестал благодаря сочетанию мягких летних температур и холодных мест для купания в Европе. Средняя температура воды Ню-Олесунда в августе составляет всего 5,3°C, а ее огромные дикие территории и возможность легального кемпинга повышают ее привлекательность.

Со средней дневной температурой в августе 17 °C Швеция занимает четвертое место. Преимущества страны в ее обширных лесах и конституционном праве на доступ к природе, известном как «Allemansrätten».

Эстония, Латвия и Литва также входят в первую десятку, позиционирующую страны Балтии как новые альтернативы для тех, кто ищет более прохладный летний отдых, не нуждаясь в путешествии так далеко на север, как Скандинавия.

Атлантические течения означают, что некоторые районы Франции (Портсолл, 15,1ºC), Испании (А-Гуарда, 16,6ºC) и Португалии (Виана-ду-Каштелу, 16,6ºC) предлагают одни из самых холодных морских ванн в Европе, несмотря на тепло.

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