Укрзализныце передадут три арестованных белорусских тепловоза

Тепловозы будут переданы в управление до завершения необходимых процессуальных действий в рамках действующего уголовного производства.
Решение принято в соответствии со статьей 21 Закона Украины о Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), которая определяет особенности управления арестованными активами в исключительных случаях.
«Арестованные активы не должны простаивать, если они могут работать на пользу Украины. Передача трех белорусских тепловозов в управление Укрзализныци позволит задействовать эти активы в работе украинской железнодорожной инфраструктуры и одновременно сохранить все процессуальные ограничения, связанные с уголовным производством», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.
Речь идет о тепловозах серии 2ТЭ10УК № 0275, 2ТЭ10У № 0083 и 2ТЭ10УК № 0227, принадлежащих государственному объединению «Белорусская железная дорога».