Укрзализныце передадут три арестованных белорусских тепловоза Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Укрзализныце передадут три арестованных белорусских тепловоза

Кабинет министров согласовал передачу трех арестованных тепловозов государственного объединения «Белорусская железная дорога» в управление АО «Укрзализныця».

Тепловозы будут переданы в управление до завершения необходимых процессуальных действий в рамках действующего уголовного производства.

Решение принято в соответствии со статьей 21 Закона Украины о Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), которая определяет особенности управления арестованными активами в исключительных случаях.

«Арестованные активы не должны простаивать, если они могут работать на пользу Украины. Передача трех белорусских тепловозов в управление Укрзализныци позволит задействовать эти активы в работе украинской железнодорожной инфраструктуры и одновременно сохранить все процессуальные ограничения, связанные с уголовным производством», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.

Речь идет о тепловозах серии 2ТЭ10УК № 0275, 2ТЭ10У № 0083 и 2ТЭ10УК № 0227, принадлежащих государственному объединению «Белорусская железная дорога».

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