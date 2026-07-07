Спиртзавод на Буковине продан за 2,2 млн грн Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

Спиртзавод на Буковине продан за 2,2 млн грн

На Буковине во время аукциона на платформе Prozorro. Продажи продали имущественный комплекс Карапчевского спиртзавода.

Участие в торгах приняли двое участников — ООО «Винокрай» и ООО «Щедрая Буковина».

Во время аукциона стоимость спиртзавода выросла более чем в три раза. ООО «Винокрай» предложило за объект 2,2 млн грн и выиграло торги.

Аукцион был проведен в понедельник, 6 июля.

Стартовая цена составила более 658 тыс. грн.

За три раунда она выросла до 2,2 млн грн, предложенных харьковским ООО «Винокрай». В то же время ООО «Щедрая Буковина» предлагало за завод более 700 тыс. грн.

По данным YouControl , ООО «Винокрай» занимается производством крафтовых вин. Зарегистрировано менее месяца назад. Владелец предприятия — харьковчанка Ольга Кафанова.

ООО «Щедрая Буковина» зарегистрировано в Хмельницкой области 9 месяцев назад. Владельцы — Михаил Астафьев из Харькова и Елена Рогожина. Компания занимается производством и переработкой фруктовых соков.

Что там есть

По данным Prozorro. Продажи, на территории Карапчевского спиртзавода есть 38 производственных, складских и административных зданий: спиртохранилище, насосные помещения, трансформаторная подстанция, зерносклад, бродильное отделение. Также здесь размещено 48 инженерных сооружений, включая подъездный железнодорожный путь. Имеющееся производственное оборудование — нерабочее, так как предприятие не работает более 10 лет.

Кроме того, у спиртзавода более 7 млн ​​грн кредиторской задолженности, почти 400 тыс. грн этого долга — зарплата работников. Согласно условиям приватизации, в течение шести месяцев новый собственник должен погасить задолженность по зарплатам и долги перед бюджетом.

Решение о приватизации Карапчевского спиртзавода Фонд госимущества принял в мае 2021 года, сообщило «Суспільне.Чернівців». Также завод вносили в список объектов на приватизацию в 2023, 2024 и 2025 годах. Чтобы выставить комплекс зданий на аукцион, завод должен был провести инвентаризацию. Это сделали только весной 2026, после чего объект выставили на торги 1 июля.

По словам начальника отдела приватизации и корпоративного управления Фонда госимущества Черновицкой области Василия Ярмистого, завод еще не был продан. После завершения аукциона победитель должен проверить Антимонопольный комитет.

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