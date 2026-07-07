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Спиртзавод на Буковине продан за 2,2 млн грн

Фондовый рынок
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Спиртзавод на Буковине продан за 2,2 млн грн
Спиртзавод на Буковине продан за 2,2 млн грн
На Буковине во время аукциона на платформе Prozorro. Продажи продали имущественный комплекс Карапчевского спиртзавода.
Участие в торгах приняли двое участников — ООО «Винокрай» и ООО «Щедрая Буковина».
Во время аукциона стоимость спиртзавода выросла более чем в три раза. ООО «Винокрай» предложило за объект 2,2 млн грн и выиграло торги.
Аукцион был проведен в понедельник, 6 июля.
Стартовая цена составила более 658 тыс. грн.
За три раунда она выросла до 2,2 млн грн, предложенных харьковским ООО «Винокрай». В то же время ООО «Щедрая Буковина» предлагало за завод более 700 тыс. грн.
По данным YouControl, ООО «Винокрай» занимается производством крафтовых вин. Зарегистрировано менее месяца назад. Владелец предприятия — харьковчанка Ольга Кафанова.
ООО «Щедрая Буковина» зарегистрировано в Хмельницкой области 9 месяцев назад. Владельцы — Михаил Астафьев из Харькова и Елена Рогожина. Компания занимается производством и переработкой фруктовых соков.

Что там есть

По данным Prozorro. Продажи, на территории Карапчевского спиртзавода есть 38 производственных, складских и административных зданий: спиртохранилище, насосные помещения, трансформаторная подстанция, зерносклад, бродильное отделение. Также здесь размещено 48 инженерных сооружений, включая подъездный железнодорожный путь. Имеющееся производственное оборудование — нерабочее, так как предприятие не работает более 10 лет.
Кроме того, у спиртзавода более 7 млн ​​грн кредиторской задолженности, почти 400 тыс. грн этого долга — зарплата работников. Согласно условиям приватизации, в течение шести месяцев новый собственник должен погасить задолженность по зарплатам и долги перед бюджетом.
Решение о приватизации Карапчевского спиртзавода Фонд госимущества принял в мае 2021 года, сообщило «Суспільне.Чернівців». Также завод вносили в список объектов на приватизацию в 2023, 2024 и 2025 годах. Чтобы выставить комплекс зданий на аукцион, завод должен был провести инвентаризацию. Это сделали только весной 2026, после чего объект выставили на торги 1 июля.
По словам начальника отдела приватизации и корпоративного управления Фонда госимущества Черновицкой области Василия Ярмистого, завод еще не был продан. После завершения аукциона победитель должен проверить Антимонопольный комитет.
По материалам:
Zaxid.net
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