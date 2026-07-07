В Украине упростили выпуск местных облигаций Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

Украинские деньги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила правила выпуска и обращения местных облигаций. Это должно упростить общинам привлечение средств на развитие инфраструктуры, а инвесторам сделать условия инвестирования более понятными и прозрачными.

Что изменилось для местных общин

Новые правила учитывают изменения в законодательстве и предложениях органов местного самоуправления.

Одно из ключевых новшеств — местным советам больше не нужно каждый раз проходить полную процедуру регистрации для каждой новой серии облигаций. Достаточно раз утвердить базовый проспект эмиссии, после чего можно выпускать новые серии по упрощенной процедуре. Такой механизм работает по принципу кредитного лимита: основной документ оформляется один раз, а затем используются лишь окончательные условия конкретного выпуска.

При этом общий объем заимствований не может превышать годовой лимит, согласованный Министерством финансов, а размещение облигаций должно завершиться к концу соответствующего года.

Также сокращаются сроки рассмотрения документов. Если базовый проспект уже зарегистрирован или ценные бумаги эмитента торгуются на регулируемом рынке, Комиссия будет рассматривать документы нового выпуска до 7 рабочих дней. В других случаях сроки составят до 20 рабочих дней, а для выпусков без публичного предложения — до 25 рабочих дней.

Кроме того, документы будут и дальше подаваться через электронные кабинеты. Если решение местного совета или бюджетные документы уже обнародованы на официальном сайте общины, достаточно будет предоставить прямую ссылку вместо загрузки копий.

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Чтобы потенциальным инвесторам было легче принимать решения, общины должны излагать ключевую информацию о выпуске облигаций на простом и понятном языке. Краткий обзор проспекта не может превышать 15 страниц, в нем должны быть ясно описаны основные риски для инвесторов.

Как это будет работать на практике

К примеру, местные власти (например, мэрия вашего города) хотят обновить троллейбусный парк, построить электроподстанцию ​​или закупить оборудование, одновременно производящее электроэнергию и тепло (когенерационные установки). В бюджете не хватает средств на эти проекты одновременно. Совет решает перенять их у людей или бизнеса, выпустив облигации.

Раньше для каждого нового проекта приходилось повторно проходить всю процедуру регистрации выпуска. Теперь после регистрации базового проспекта община сможет быстрее выпускать новые серии облигаций, когда потребуется финансирование следующих проектов.

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