xAI теперь официально становится SpaceXAI

В то же время аккаунт SpaceX продолжит работать отдельно и на нем будут размещать обновления относительно космических запусков, новых разработок и т. д.
Объединение анонсировали в начале года
Илон Маск объявил, что xAI объединится с SpaceX в одну компанию в феврале 2026 года.
Позже, в мае, Маск заявил, что xAI изменит название на SpaceXAI после интеграции со SpaceX. Тогда имя использовали в анонсе партнерства с Anthropic, однако публично ИИ-стартап в дальнейшем работал как xAI до сих пор.
Напомним, что SpaceX, куда уже входят SpaceXAI и X, недавно вышла на биржу с первоначальным размещением акций с рекордной оценкой в $1,77 триллиона. Это помогло Илону Маску стать первым в истории триллионером, однако впоследствии он снова опустился до статуса миллиардера после падения стоимости акций SpaceX. Сейчас его состояние оценивается в около $940 млрд.