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xAI теперь официально становится SpaceXAI

Фондовый рынок
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SpaceXAI уже изменила название аккаунта в X
SpaceXAI уже изменила название аккаунта в X
Стартап по разработке искусственного интеллекта Илона Маска xAI официально меняет свое название на SpaceXAI через 5 месяцев после того, как миллиардер анонсировал объединение со SpaceX.
SpaceXAI уже изменила название аккаунта в X (ранее Twitter) и представила логотип.
В то же время аккаунт SpaceX продолжит работать отдельно и на нем будут размещать обновления относительно космических запусков, новых разработок и т. д.

Объединение анонсировали в начале года

Илон Маск объявил, что xAI объединится с SpaceX в одну компанию в феврале 2026 года.
Позже, в мае, Маск заявил, что xAI изменит название на SpaceXAI после интеграции со SpaceX. Тогда имя использовали в анонсе партнерства с Anthropic, однако публично ИИ-стартап в дальнейшем работал как xAI до сих пор.
Напомним, что SpaceX, куда уже входят SpaceXAI и X, недавно вышла на биржу с первоначальным размещением акций с рекордной оценкой в ​​$1,77 триллиона. Это помогло Илону Маску стать первым в истории триллионером, однако впоследствии он снова опустился до статуса миллиардера после падения стоимости акций SpaceX. Сейчас его состояние оценивается в около $940 млрд.
По материалам:
mezha.media
МаскSpaceX
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