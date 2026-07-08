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НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще получил штрафы

Фондовый рынок
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Нацбанк применил санкции к четырем банкам и ломбарду
Нацбанк применил санкции к четырем банкам и ломбарду
Национальный банк Украины в июне 2026 года применил меры воздействия к четырем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, противодействию отмыванию средств и валютному законодательству.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ПУМБ

АО «ПУМБ» получило штраф в размере 10 млн грн и письменное предупреждение.
Штраф применен из-за ненадлежащего выполнения требований по проверке новых и действующих клиентов, невыполнения банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиента с высоким уровнем риска, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, несвоевременное уведомление об отдельных финансовых операциях и невыполнение требований по прекращению деловых отношений с клиентами.
Письменное предупреждение банк получил из-за недостатков во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга и управления рисками.

Укрсиббанк

АО «Укрсиббанк» оштрафовали на 400 тыс. грн из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
В частности, речь идет о ненадлежащей разработке и внедрении внутренних документов по вопросам ПИК/ФТ, а также невыполнении отдельных мер финансового мониторинга в установленные сроки.

Таскомбанк

АО «Таскомбанк» оштрафовали на 200 тыс. грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода в своей деятельности.

Универсал Банк

АО «Универсал Банк» получило письменное предупреждение из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по проверке действующего клиента.

АЙ Ломбард

ООО «АЙ Ломбард» получило штраф в размере 4,096 млн. грн. за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и еще 100 тыс. грн. штрафа за нарушение валютного законодательства.
Нарушения касались ненадлежащей организации первичного финансового мониторинга, недостатков во внутренних документах, ненадлежащей проверки клиентов, неиспользования риск-ориентированного подхода, невыполнения дополнительных мер в отношении политически значимых лиц (PEP), а также непредоставления Национальному банку полной информации и документов в рамках надзора.
Кроме того, учреждение нарушило требования по организации валютно-обменных операций, инкассации валютных ценностей и проводило отдельные валютные операции с физическими лицами-нерезидентами без соответствующей лицензии НБУ.
Также компания получила два письменных предупреждения за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныФинансовый мониторинг
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